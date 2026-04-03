Le prime risposte arriveranno dall'autopsia

Sofia Di Vico era venuta a Roma per partecipare al torneo "Mare di Roma Trophy in Pink" proprio ad Ostia, insieme alla sua squadra, l’Unio Basket Maddaloni, team della provincia di Caserta. La 15enne era allergica alle proteine del latte e dai primi accertamenti, sembra che la struttura e il cuoco ne fossero stati informati. La ragazza avrebbe accusato un malore durante la cena e poi il papà l'avrebbe portata in braccio in camera per somministrarle i farmaci che aveva portato con sé.

Dato che la situazione non era migliorata, è stato poi dato l'allarme al numero d'emergenza 112, ma anche la corsa in ambulanza all'ospedale Grassi di Ostia si è rivelata inutile e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Una tragedia su cui ora la Procura vuole vederci chiaro: è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo ed è stata sequestrata la cucina del ristorante. La polizia ha avviato indagini per chiarire ogni aspetto e stabilire eventuali responsabilità. L'ipotesi è quella dell'allergia alimentare, anche se solo dall'autopsia arriverà la certezza.