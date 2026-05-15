100 imbarcazioni riconducibili a persone residenti in Italia operavano in acque nazionali con bandiere estere ed erano sconosciute al fisco italiano. È quanto scoperto dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari nell’ambito dell’operazione “Red Jack”, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel settore della nautica da diporto. Il valore complessivo delle barche e delle navi individuate supera i 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potrebbero arrivare a 23 milioni in relazione al valore d'acquisto o di mercato dei beni non dichiarati.

L’indagine della Guardia di Finanza

L’operazione ha preso il via nel 2025 dopo un ordinario controllo di polizia in mare. Da quel momento il Roan di Cagliari ha avviato una capillare attività di ricognizione nei porti della Sardegna, concentrandosi sul fenomeno del cosiddetto “flagging out”. Come spiegato dalla Guardia di Finanza, si tratta di “una strategia spesso utilizzata da soggetti italiani per aggirare il sistema fiscale nazionale attraverso l'immatricolazione di yacht e navi da diporto in registri esteri. Tale pratica, finalizzata all'abbattimento dei costi gestionali e assicurativi, viene frequentemente strumentalizzata per sottrarsi anche agli obblighi di trasparenza verso l'Erario”.



Le violazioni contestate

L’operazione si è concentrata sulla verifica del rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale, che impone ai residenti in Italia di dichiarare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi il possesso di beni mobili registrati all'estero. Secondo quanto spiegato dalle Fiamme Gialle, “l’omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi del bene immatricolato in uno Stato estero costituisce una violazione volta a occultare all'erario la reale capacità contributiva ed è, quindi, sanzionata dalle norme vigenti in misura proporzionale al valore del bene stesso". L'indagine svolta dalla Stazione Navale della Guardia di finanza di Cagliari “ha assunto vaste proporzioni anche in relazione alla residenza fiscale dei diversi proprietari delle unità da diporto. Infatti, la meticolosa ricostruzione ha consentito di risalire ai soggetti omissivi nella dichiarazione dei redditi, distribuiti sull'intero territorio nazionale, attraverso una mirata azione da parte di numerosi reparti del Corpo".