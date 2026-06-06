Avezzano, sedicenne violentata in strada: arrestato un 21enne

L’aggressore è stato incastrato da un video di una residente. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Avezzano in attesa dell’udienza di convalida. La ragazza in stato di choc, è stata portata in ospedale

Una sedicenne è stata violentata ieri pomeriggio nella zona nord di Avezzano, comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata riportata questa mattina dal quotidiano Il Centro , secondo il quale un 21enne di origine egiziana, ma residente a Tagliacozzo, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. Secondo quanto riportato dal giornale, infatti, la giovane era in stato confusionario, probabilmente causato dall'assunzione di alcol.

L’aggressore incastrato da un video di una residente

A incastrare il suo aggressore è stato l'allarme dato da una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione. Ha immediatamente avvisato il 112 e poi filmato anche gli abusi. Un video che è stato acquisito tra le fonti di prova del fascicolo aperto dalla Procura. Grazie proprio alla segnalazione, i carabinieri sono arrivati sul posto e messo fine all'orrore arrestando l'uomo che in questo momento si trova nel carcere di Avezzano in attesa della convalida. La ragazza, in stato di choc, è stata affidata alle cure dei sanitari dell'ospedale cittadino, dal quale è stata poi dimessa.