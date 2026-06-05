Le ricerche erano partite lo scorso 24 maggio dopo la denuncia della madre della ragazza. L'uomo è stato condotto nel carcere di Regina Coeli, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate ascolta articolo

Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.

L'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Regina Coeli I carabinieri avano trovato la ragazza all'interno di un container, in un terreno privato, in lacrime e in evidente stato confusionale, con segni visibili sul corpo di recenti percosse. La giovane aveva riferito di essere stata condotta sul posto con la forza dal suo compagno e costretta a rimanere segregata all'interno del modulo abitativo. Lui, che all'arrivo dei militari era riuscito a fuggire dileguandosi nelle campagne circostanti, è stato ora arrestato dai carabinieri della stazione di Colonna in esecuzione di un'ordinanza del gip di Tivoli emessa su richiesta della procura. Il 31enne , senza occupazione e con precedenti, si trova adesso nel carcere di Regina Coeli, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Vedi anche Catania, picchia la moglie durante una lite: donna in gravi condizioni