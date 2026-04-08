L'istruttore altoatesino era stato denunciato dai genitori della bambina per non essersi seduto accanto alla piccola su una seggiovia in Val Badia. Sull'impianto di risalita infatti la bimba era seduta accanto ad altri adulti. “È del tutto normale che il maestro sovrintenda le operazione di accesso e di imbarco dell'intero gruppo senza accompagnare personalmente ciascuno sulla stessa seggiola", ha detto il giudice, che ha archiviato il caso

Un maestro di sci altoatesino è stato denunciato dai genitori di una bambina di cinque anni per non essersi seduto accanto alla piccola su una seggiovia in Val Badia. L'istruttore infatti si era posizionato su un'altra seggiola dell'impianto di risalita, mentre la bambina era seduta accanto ad altri adulti. La famiglia della piccola aveva presentato denuncia per abbandono di minore, ma oggi il gip di Bolzano Emilio Schönsberg ha archiviato il caso. "È del tutto normale che il maestro sovrintenda le operazione di accesso e di imbarco dell'intero gruppo senza accompagnare personalmente ciascuno sulla stessa seggiola", ha sottolineato il giudice.