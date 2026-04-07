Il ragazzo era rimasto gravemente ferito venerdì 3 aprile a San Martino di Castrozza: è deceduto questa mattina all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato. Il padre: "Donati gli organi" ascolta articolo

Mathias T., il ragazzo di 12 anni che venerdì scorso era rimasto coinvolto in un grave incidente sciistico sulla pista 'Valbonetta' nei pressi della malga Ces nel comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza nel Trentino orientale, è morto questa mattina attorno alle 8. Le condizioni di Mathias, originario di Cesena, erano apparse subito gravissime. Il ragazzo è deceduto dopo quattro giorni di ricovero nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale 'Santa Chiara' di Trento.

Il padre: "Continuerà a vivere attraverso la donazione degli organi" La notizia della morte è stata comunicata dal papà Alberto con un post sui social ringraziando soccorritori e medici."Mathias ci ha lasciati - ha scritto il genitore sui social -. Era un ragazzo speciale, capace di vivere tutto con intensità, con il cuore e con lo spirito di chi non ha mai avuto paura di mettersi in gioco. Amava lo sport, la sfida, la ricerca del limite. E questo è ciò che porteremo con noi: la sua energia, il suo sorriso e il suo modo di affrontare la vita sempre a testa alta. Io, Tamara e Tilly abbiamo deciso che Mathias continuerà a vivere attraverso la donazione dei suoi organi, un gesto che rispecchia pienamente il suo modo di essere e il suo grande cuore. Continueremo a correre anche per lui, portando con noi la sua passione, il suo coraggio e il suo modo di affrontare ogni curva senza paura". Leggi anche Bambino risucchiato dal bocchettone della vasca in una Spa: è grave