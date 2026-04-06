Vittima dell'incidente un dodicenne in vacanza con la famiglia per il weekend di Pasqua in un hotel di Pennabilli, nel Riminese. Indagini in corso ascolta articolo

Un bambino di 12 anni è ricoverato all’ospedale Infermi di Rimini, in condizioni gravissime, dopo un incidente capitato nel giorno di Pasqua in una piscina idromassaggio di un hotel del Riminese. Il bambino stava trascorrendo la giornata di Pasqua con la famiglia nella Spa della struttura di Pennabilli quando si è immerso nella vasca profonda poco più di un metro e il bocchettone che mette in funzione l’idromassaggio lo ha risucchiato, impedendogli di tornare a galla. Il piccolo è stato liberato dopo che l’impianto è stato spento.

La ricostruzione dell'accaduto Il dodicenne era arrivato con genitori e zii da Ascoli Piceno, per trascorrere il weekend di Pasqua insieme. E da quanto si è appreso erano tutti insieme anche al momento dell’incidente, nella vasca, quando il bambino è rimasto incastrato sul fondo dopo essere stato risucchiato dal bocchettone. Dopo essere stato liberato, il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118, accorsi immediatamente sul posto per rianimarlo col massaggio cardiaco. Le condizioni estremamente gravi del bambino hanno portato i sanitari a chiamare l’elisoccorso per il trasporto in ospedale. Il piccolo è ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono ancora giudicate molto gravi dai medici e la prognosi è riservata.