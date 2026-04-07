Morte Davide Astori, Galanti condannato perché fabbricò referto falso

L’ex direttore della Medicina sportiva di Careggi è stato condannato lo scorso 13 giugno 2025 a un anno per falso ideologico. Il medico era già stato condannato in via definitiva sempre a un anno anche per omicidio colposo per la morte del calciatore della Fiorentina, deceduto il 4 marzo 2018. Galanti, come scrivono i giudici nelle motivazioni della condanna, “non ha esitato a fabbricare un documento falso per addurre elementi a suo favore”

Giorgio Galanti, ex direttore della Medicina sportiva di Careggi, è stato condannato nella vicenda della morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori perché fabbricò un referto falso. Lo riporta la motivazione della sentenza del tribunale di Firenze che condannò il 13 giugno 2025 il professor Galanti a un anno per falso ideologico. Il medico, si legge nel documento del tribunale, "nonostante fosse già sotto l'attenzione dell'autorità giudiziaria, non ha esitato a fabbricare un documento falso per addurre elementi a suo favore coinvolgendo nella realizzazione di una condotta penalmente illecita i due impiegati apicali del reparto di Medicina dello Sport dell'Azienda Ospedaliera di Careggi". Per lo stesso reato sono stati condannati a otto mesi anche due medici del reparto, ossia la dottoressa Loira Toncelli e il professore Pietro Amedeo Modesti: quest'ultimo è accusato anche del reato di distruzione di atto vero.

Legale Galanti annuncia ricorso

Il difensore di Galanti, l'avvocato Sigfrido Fenyes, ha annunciato che ci sarà ricorso in corte d'appello. "La decisione non è definitiva - ha detto -. Sia rispettato il principio costituzionale della presunzione di innocenza. La vicenda riguarda l'apposizione di una data non su un certificato fidefacente, come riconosciuto dal tribunale, ma su una semplice attestazione di lettura di un esame effettivamente svolto in precedenza. Esame immodificabile e leggibile in qualsiasi tempo e non suscettibile di alterazione o diversa interpretazione. Tutto il materiale probatorio dimostra che non vi è stato alcun accordo al fine di redigere un falso tra il professor Galanti e chi quella data effettivamente appose".