Morte Astori, confermata la condanna a un anno per il medico sportivo

Cronaca

L'opera in viale Canova è stata realizzata da Giulio Rosk ed dedicata al capitano viola scomparso il 4 marzo 2018, a soli 31 anni, mentre era in ritiro con la Fiorentina a Udine

Un murale per ricordare per sempre Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto nel marzo 2018. L'opera è stata inaugurata oggi in via Canova: realizzata su una parete di 240 mq, porta la firma di Giulio Rosk ed è stata voluta dalla fondazione Cure2Children onlus insieme al Comune di Firenze e in partnership con Esselunga