È morto Mario Colombo, presidente della Colmar

Si è spento a 71 anni l’imprenditore che ha portato il marchio Colmar ai vertici internazionali dell’abbigliamento sportivo. Sotto la sua guida, l’azienda di Monza ha consolidato la propria presenza nel mondo dello sci e del golf, diventando un simbolo del Made in Italy

È morto all'età di 71 anni l'imprenditore Mario Colombo, presidente della Manifattura Mario Colombo, azienda storica di Monza fondata nel 1923 e nota in tutto il mondo per il marchio Colmar, simbolo dell’abbigliamento sportivo e del Made in Italy. Colombo, nipote del fondatore di cui portava lo stesso nome, era nato a Monza il 21 giugno 1954. Dopo gli studi all’Università Cattolica di Milano, nel 1973 aveva iniziato la sua carriera nell’azienda di famiglia, ricoprendo ruoli operativi e costruendo una conoscenza profonda del settore. Tra il 2000 e il 2004 aveva guidato Adidas Italia come amministratore delegato, esperienza che arricchì il suo profilo manageriale prima del rientro in Colmar nel 2005, anno in cui assunse la presidenza.

Addio a una leggenda del Made in Italy sportivo

Sotto la sua guida, Colmar ha consolidato il proprio posizionamento internazionale, rafforzando i legami con il mondo dello sport, in particolare lo sci alpino, di cui l’azienda è da decenni protagonista sulle piste della Coppa del Mondo. Nel 2007 aveva fondato, insieme ai cugini Giulio e Carlo, la linea Colmar Golf e la Coppa Colmar, mentre dal 2011 era diventato presidente del Golf Club Campo Carlo Magno di Madonna di Campiglio, che gli aveva conferito la cittadinanza onoraria nel 2012. Mario Colombo lascia la moglie Alessandra e i figli Stefano e Francesco. Il primogenito Stefano rappresenta oggi la quarta generazione della famiglia Colombo alla guida dell’azienda. Fondata a Monza nel 1923 dal nonno Mario Colombo, la Colmar ha iniziato producendo cappelli e ghette in feltro, evolvendosi negli anni nell’abbigliamento tecnico sportivo. Negli anni ’50 vestì per la prima volta la squadra italiana di sci alle Olimpiadi di Oslo, contribuendo a innovazioni come la “guaina Colò”. Negli anni ’70, durante la stagione della “valanga azzurra”, Colmar firmò diverse tenute da gara storiche delle Olimpiadi di Sapporo e Innsbruck e dei Mondiali di St. Moritz.