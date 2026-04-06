Addio ad Adriano Goldschmied, il padrino del denim

È morto in Italia, a 82 anni, dopo una battaglia contro il cancro. Adriano Goldschmied — fondatore di marchi iconici come Diesel, Replay e AG — ha ridefinito per sempre l'identità dei jeans, trasformandoli da indumento operaio a pilastro dell'alta moda. In oltre cinquant'anni di carriera ha formato generazioni di designer e anticipato di decenni la svolta sostenibile del settore, diventando una delle voci più lucide e scomode dell'industria tessile globale

Adriano Goldschmied non aveva una formazione accademica nel design, eppure è diventato una delle figure più influenti nella storia della moda contemporanea. Il suo percorso iniziò nei primi anni Settanta quasi per caso: un amico lo convinse a vendere jeans importati fuori da un locale notturno, e quell'intuizione si trasformò presto in vocazione. Con il suo primo negozio, King's Shop, a Cortina d'Ampezzo, capì subito che i jeans potevano essere qualcosa di più di un semplice capo utilitario. Nel 1974 fondò Daily Blue, marchio che introdusse nuove silhouette, colori inediti e una fascia di prezzo più alta, contribuendo a far nascere quello che lui stesso chiamava "la moda del denim". Come raccontò in un'intervista nel 2023: non sapeva nulla di costruzione del capo, acquistava tessuti stravaganti dal sarto di fiducia, e così — quasi per accident — inventò il denim di lusso.

l costruttore di marchi e di talenti Nel 1981 Goldschmied fondò il Genious Group, un collettivo creativo che sarebbe diventato il punto di partenza per alcuni dei brand più iconici del panorama globale. Fu proprio in quell'ambiente che emersero Diesel e Replay, e dove un giovane Renzo Rosso trovò le condizioni per crescere. Ma Goldschmied non era solo un imprenditore: era un formatore, un mentore che dedicava ore di conversazione a studenti e giovani stilisti. "Rispondo a tutti", amava ripetere. Il suo lascito umano è forse altrettanto rilevante di quello professionale: generazioni di designer che oggi guidano il settore lo riconoscono come punto di riferimento. La sua filosofia era semplice ma radicale — quando raggiungi un successo, riparti da zero — e lo spinse a reinventarsi continuamente, passando dalla consulenza internazionale in Giappone, USA e Cina alla co-fondazione di Agolde nel 1993 e al lancio di AG Adriano Goldschmied nel 2000 a Los Angeles.

Il pioniere della sostenibilità Ben prima che la parola "sostenibilità" entrasse nel vocabolario comune della moda, Goldschmied aveva già intuito che l'industria stava percorrendo una strada sbagliata. Fu tra i primissimi ad adottare la fibra Tencel di Lenzing, collaborò con marchi come Chloé su progetti di denim circolare e tornò a rilanciar Daily Blue in chiave eco-compatibile. "Il termine sostenibilità era del tutto sconosciuto ai miei tempi", disse. "Solo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta abbiamo capito che, come designer, stavamo portando il settore in un vicolo cieco." La sua voce, però, fu a lungo inascoltata: ricordava con amarezza di essere stato "come una voce nel deserto", deriso da chi sosteneva che ai consumatori non sarebbe mai importato. Negli ultimi anni continuò a lavorare instancabilmente con realtà come Pioneer Denim, OVS, Isko e ArtMill, portando avanti la sua battaglia contro il greenwashing con la stessa urgenza di sempre: "Il cambiamento climatico non ci aspetta."

Il ricordo di Renzo Rosso Tra i primi a rendere omaggio al maestro c'è Renzo Rosso, fondatore di Diesel, che su Instagram ha condiviso due immagini in bianco e nero accompagnate da parole cariche di affetto: un semplice "il mio primo capo, il mio mentore, riposa in pace" e "ciao, mio caro amico". Un saluto essenziale, ma denso di storia. Alla fine degli anni Settanta, Goldschmied aveva preso sotto la sua ala proprio quel giovane Rosso, insieme a Claudio Buziol, dando vita al Genious Group — il collettivo creativo da cui nacquero marchi destinati a segnare la moda globale: Goldie, Fashion Box (poi diventato Replay), Katherine Hamnett, 10 Big Boys e Diesel. Le strade professionali dei tre si separarono nel tempo, ma il legame personale tra loro rimase intatto fino alla fine.