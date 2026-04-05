Pasqua e Pasquetta, Protezione civile: "Rischio valanghe, prudenza"

Dunque il Dipartimento della Protezione civile ha raccomandato "prudenza massima" per tutti coloro che si sono organizzati per trascorrere queste giornate di festa in montagna. E in particolare le autorità hanno consigliato di "evitare le zone in quota e i fuoripista", di "stare alla larga dai percorsi di scialpinismo e da pendii e quote a rischio", e anche di "consultare i bollettini meteo prima di iniziare attività in montagna”.

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