Caccia alle uova di Pasqua, 8 eventi per bambini in Italia

In compagnia di Alice e del Bianconiglio, i bambini partecipano alla caccia alle uova affrontando giochi di abilità e ingegno, mettendo in campo creatività e spirito artistico. È anche un'occasione per scoprire i tesori del castello e la curiosità sull'antico maniero di Bartolomeo Colleoni. Un'avventura che unisce fiaba, storia medievale e divertimento. Vivi un momento speciale che promette ai bambini non solo un sano divertimento ma anche la scoperta, attraverso il gioco, dei “tesori del castello”: stupendi personaggi affrescati, antiche stanze e dettagli che sveleranno piccole curiosità sull’antico maniero di Bartolomeo Colleoni!