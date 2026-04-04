Caccia alle uova di Pasqua, 8 eventi per bambini in Italia

Introduzione
La caccia alle uova di Pasqua è una tradizione tipica del nord Europa ma negli ultimi anni ha conquistato anche il nostro Paese, trasformandosi in uno degli appuntamenti familiari più attesi della festa. Parchi storici, castelli, fattorie didattiche e giardini botanici si animano con migliaia di uova colorate nascoste tra aiuole e alberi, offrendo ai bambini un'esperienza che unisce gioco, natura e creatività da nord a sud.
Quello che devi sapere
Roma, Bioparco 4 e 5 aprile 2026
Con l’arrivo delle vacanze di Pasqua, il Bioparco si prepara a offrire un’esperienza unica per tutta la famiglia. Grandi e piccini potranno immergersi in un mondo affascinante di attività all’aria aperta, scoprendo le meraviglie del mondo animale attraverso giochi, quiz e visite guidate. La "BIOcaccia alle Ovette" coinvolge proprio tutti. Adulti e bambini si divideranno in squadre e si affrontano per provare di abilità, giochi e sfide per conquistare il tesoro: un grande uovo pieno di sorprese, tutto mentre si visita il parco. Nel programma anche quiz sul mondo delle uova in natura — dalle più grandi alle più piccole — e un approfondimento su tutti gli animali ovipari, non solo gli uccelli. Gli eventi si svolgono dalle 11:00 alle 16:30 .
Milano, Abbazia di Chiaravalle 6 e 7 aprile 2026
Al Mulino dell'Abbazia cistercense di Chiaravalle, nel Parco Sud di Milano, va in scena la Grande caccia all'uovo per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Ogni giorno i monaci raccolgono le uova delle galline allevate all'interno del monastero e, a Pasquetta, le nascondono. Nel pomeriggio i bimbi metteremo le mani in pasta e prepareranno insieme il “pan meino”, tipico dolce primaverile della tradizione lombarda e meneghina, che cuoceranno nel forno a legna del mulino. L’evento è realizzato da Koinè cooperativa sociale, in collaborazione con il Ristoro dell’Abbazia. Il centro pasquale è aperto dalle 8.30 alle17.30.
Napoli, Città della Scienza 6 aprile 2026
Città della Scienza a Napoli propone una giornata speciale tra laboratori, attività interattive e dimostrazioni dal vivo. Non manca una caccia alle uova in chiave scientifica, tra indizi e scoperte nel verde, insieme a tanti appuntamenti per esplorare la natura e il mondo degli insetti. Anche perchè le uova rappresentano il primo stadio della vita per tutti gli insetti. Un viaggio affascinante per scoprire la straordinaria varietà di forme, colori e dimensioni che l’evoluzione ha creato per garantire la sopravvivenza delle specie e la continuità della vita.
Catania, Villa Bellini 4 aprile 2026
Il giardino storico accoglie migliaia di bambini tra viali alberati e aiuole fiorite, dove sono nascoste ben 30.000 uova colorate. Ogni partecipante può raccoglierne fino a dieci, con la possibilità di trovare premi sotto forma di adesivi o di imbattersi nel Golden Egg, l'uovo dorato che garantisce una sorpresa speciale.Dopo la caccia, la giornata prosegue con l'Egg Rolling, che aggiunge una dimensione competitiva e divertente all’evento.
Genova, La Lanterna 6 aprile 2026
La caccia alle uova inizia con un racconto che vede protagonista la Lanterna, accompagnando i partecipanti lungo un percorso che permette di osservare tracce storiche della città fino al parco, dove tra cespugli, alberi e antiche strutture della fortezza sono nascoste numerose uova che le squadre devono trovare. L'attività è gratuita e inclusa nel biglietto d'ingresso, ma richiede prenotazione obbligatoria scrivendo a .Un'esperienza che mescola gioco, storia e il fascino del simbolo di Genova.
Valeggio sul Mincio (VR), Giardino Sigurtà 4 aprile 2026
Immersi tra un milione di tulipani e narcisi in fiore, boschi e laghetti, i bambini dai 3 ai 10 anni possono partecipare a un coinvolgente percorso-gioco nella natura, alla ricerca di centinaia di uova colorate nascoste nell'area adiacente alla Fattoria Didattica. L'esperienza si articola in due momenti: un laboratorio creativo in cui ogni bambino realizza il proprio cestino, seguito dalla caccia alle uova vera e propria. L'attività è inclusa nel biglietto d'ingresso al parco e non richiede prenotazione
Bergamo, Castello di Malpaga 4, 5, 6, 11, 12 aprile 2026
In compagnia di Alice e del Bianconiglio, i bambini partecipano alla caccia alle uova affrontando giochi di abilità e ingegno, mettendo in campo creatività e spirito artistico. È anche un'occasione per scoprire i tesori del castello e la curiosità sull'antico maniero di Bartolomeo Colleoni. Un'avventura che unisce fiaba, storia medievale e divertimento. Vivi un momento speciale che promette ai bambini non solo un sano divertimento ma anche la scoperta, attraverso il gioco, dei “tesori del castello”: stupendi personaggi affrescati, antiche stanze e dettagli che sveleranno piccole curiosità sull’antico maniero di Bartolomeo Colleoni!
Taranto, Acclavio Kids 4 aprile 2026
Gli spazi di Acclavio Kids si trasformano nel teatro di una speciale Caccia alle Uova di Pasqua. Tra indizi da risolvere e nascondigli da scoprire, i partecipanti vivranno una mattinata ricca di gioco cooperativo, letture animate e piccole sorprese finali per premiare lo spirito d’iniziativa. L’evento si tiene il 4 aprile 2026, ore 10 :00 –12 :00 (bambini 6–10 anni, prenotazione obbligatoria).