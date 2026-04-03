Un cittadino italiano residente a Teramo è stato arrestato con l'accusa di aver pianificato azioni terroristiche ispirate a Theodore Kaczynski, l'anarco primitivista noto con l'appellativo di Unabomber. L'uomo avrebbe diffuso online messaggi che incitavano alla ribellione contro il sistema tecnologico e democratico attuale, accompagnando i proclami con immagini ritraenti uomini armati e con il volto travisato. La Digos dell'Aquila ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse riguardano l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale, e l'apologia di reato aggravata dalle finalità di terrorismo

Le attività emerse dalla indagini

L'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale antiterrorismo dell'Aquila, ha permesso di accertare che l'arrestato, vicino alla corrente anarchica di stampo primitivista e accelerazionista, forniva istruzioni per via informatica e telematica sulla preparazione domestica di armi e munizioni - anche con l'utilizzo di stampanti 3D - nonché di materiali esplosivi da utilizzare con modalità terroristiche per il sabotaggio di servizi pubblici essenziali. Secondo gli investigatori, l'uomo pubblicava manuali e prontuari con istruzioni dettagliate per la fabbricazione e l'assemblaggio di pistole, fucili, munizioni ed esplosivi attraverso il ricorso a metodologie violente e sovversive. In questi scritti definiva i bersagli da colpire, anche internazionali, come i data center e le società di gestione patrimoniale e di investimento americani. Le pubblicazioni erano accompagnate da immagini di uomini armati e proclami che esortavano alla realizzazione concreta di azioni violente. L'uomo avrebbe inoltre istigato ad attentati contro i centri nevralgici della vita civile, sostenendo un fanatismo anarchico e ambientalista orientato alla distruzione della società tecnologica e al ritorno a uno stato primitivo, esaltando le azioni di Unabomber, considerato modello da emulare.