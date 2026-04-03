Secondo la Procura antiterrorismo, l'uomo diffondeva online istruzioni per fabbricare armi ed esplosivi, individuando possibili bersagli anche internazionali. La misura cautelare è stata eseguita dalla Digos e dalle unità di sicurezza cibernetica
Un cittadino italiano residente a Teramo è stato arrestato con l'accusa di aver pianificato azioni terroristiche ispirate a Theodore Kaczynski, l'anarco primitivista noto con l'appellativo di Unabomber. L'uomo avrebbe diffuso online messaggi che incitavano alla ribellione contro il sistema tecnologico e democratico attuale, accompagnando i proclami con immagini ritraenti uomini armati e con il volto travisato. La Digos dell'Aquila ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le accuse riguardano l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo, anche internazionale, e l'apologia di reato aggravata dalle finalità di terrorismo
Le attività emerse dalla indagini
L'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale antiterrorismo dell'Aquila, ha permesso di accertare che l'arrestato, vicino alla corrente anarchica di stampo primitivista e accelerazionista, forniva istruzioni per via informatica e telematica sulla preparazione domestica di armi e munizioni - anche con l'utilizzo di stampanti 3D - nonché di materiali esplosivi da utilizzare con modalità terroristiche per il sabotaggio di servizi pubblici essenziali. Secondo gli investigatori, l'uomo pubblicava manuali e prontuari con istruzioni dettagliate per la fabbricazione e l'assemblaggio di pistole, fucili, munizioni ed esplosivi attraverso il ricorso a metodologie violente e sovversive. In questi scritti definiva i bersagli da colpire, anche internazionali, come i data center e le società di gestione patrimoniale e di investimento americani. Le pubblicazioni erano accompagnate da immagini di uomini armati e proclami che esortavano alla realizzazione concreta di azioni violente. L'uomo avrebbe inoltre istigato ad attentati contro i centri nevralgici della vita civile, sostenendo un fanatismo anarchico e ambientalista orientato alla distruzione della società tecnologica e al ritorno a uno stato primitivo, esaltando le azioni di Unabomber, considerato modello da emulare.
L'operazione delle forze dell'ordine
La misura cautelare è stata eseguita dalla Digos dell'Aquila insieme con il personale del Centro operativo sicurezza cibernetica dell'Abruzzo, con il supporto del Servizio per il contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno e del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica.