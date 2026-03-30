Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare a carico di un 17enne pescarese domiciliato nella provincia di Perugia. Il minore è ritenuto indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nell'ambito dell'operazione effettuate pure 7 perquisizioni locali, personali e informatiche nei confronti di altrettanti minorenni nelle provincie di Teramo, Perugia, Pescara, Bologna e Arezzo

Nelle prime ore di oggi, 30 marzo, in Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Toscana, il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, in collaborazione con i Comandi Provinciali competenti per territorio, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare con successivo trasferimento presso un istituto penale minorile, emessa dal gip del Tribunale per i minorenni de L’Aquila, a carico di un 17enne pescarese domiciliato nella provincia di Perugia. Il minore è ritenuto dagli inquirenti gravemente indiziato dei delitti di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

Il materiale sequestrato

L’attività investigativa ha consentito di contestare al ragazzo il reperimento e la diffusione di manuali contenenti istruzioni dettagliate per la fabbricazione di congegni bellici e armi da fuoco. Tra il materiale sequestrato compaiono anche, come accennato, documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, oltre che vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali, nell'ambito di quella che è stata giudicata come una cornice con chiara finalità terroristica.

Le indagini

Nello specifico, sono state giudicate du rilevante pericolosità le informazioni detenute in ordine al reperimento di armi, alla loro fabbricazione con tecnologia 3D e alla preparazione del Tatp (perossido di acetone), sostanza conosciuta per l’estrema facilità di sintesi e già impiegata nelle stragi di Bruxelles e Parigi, chiamata anche la “madre di Satana”. Le indagini hanno permesso pure di documentare i contatti tra il minore ed il vertice del gruppo Telegram denominato “Werwolf Division”, basato su contenuti correlati alla supposta superiorità della “razza ariana”, oltre che sulla glorificazione di mass shooters come Brenton Tarrant, autore degli attentati alle moschee di Christchurch avvenuti il 15 marzo 2019, e Anders Behring Breivik, autore degli attentati avvenuti a Oslo e Utoya il 22 novembre 2011. È emerso inoltre l’esplicito intento di compiere una strage scolastica ispirata alla Columbine High School, seguita dal proprio suicidio.

Le perquisizioni

Nell'ambito dell'operazione sono state effettuate pure sette perquisizioni locali, personali e informatiche nei confronti di altrettanti minorenni nelle provincie di Teramo, Perugia, Pescara, Bologna e Arezzo. Gli stessi giovani risultano indagati e, sempre secondo gli inquirenti, sarebbero inseriti in un ecosistema virtuale transnazionale, composto da gruppi e canali social di matrice neonazista, accelerazionista e suprematista e particolarmente sensibili alla carica istigatoria del materiale ideologico condiviso e alla fascinazione per la violenza e l’estremismo.