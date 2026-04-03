Nell'appello si chiede di escludere i "governi che stnno attivamente commettendo crimini di guerra" ascolta articolo

Secondo quanto riportato da La Repubblica del 3 aprile, 73 tra artisti e curatori che saranno alla prossima Biennale di Venezia hanno scritto una lettera al presidente Pietrangelo Buttafuoco per chiedere l'esclusione di tutti i "governi che stanno attivamente commettendo crimini di guerra!". La Russia, dunque, ma anche Israele e Usa. Paesi che, scrivono artisti e curatori, portano avanti "forme crescenti di oppressione sistemica, disuguaglianze e cancellazione, inclusi il genocidio e la pulizia etnica in Palestina, in Sudan e in Myanmar, nonché la violenza dilagante, l'occupazione e la guerra in Camerun, Congo, Cuba, Iran, Kashmir, Libano, Mozambico, Ucraina, Venezuela e in troppi altri luoghi".

"Una soglia da non normalizzare" Secondo gli artisti "c'è una soglia oltre la quale la partecipazione alla Biennale non dovrebbe essere normalizzata". Tra i firmatari, oltre ad artisti di fama internazionale come il cileno Alfredo Jaar, ci sono soprattutto tre dei cinque collaboratori della curatrice Koyo Kouoh, scomparsa improvvisamente a maggio scorso. Rasha Salti, Gabe Beckhurst Feijoo e Rory Tsapayi fanno parte del team scelto da Kouoh che sta portando avanti il suo progetto In Minor Keys, titolo della mostra in programma ai Giardini e all'Arsenale dal 9 maggio al 22 novembre. Il presidente che voleva "aprire a tutti", si legge su La Repubblica, si è invece ritrovato al centro della più rovente polemica culturale-internazionale che l'esposizione di Venezia abbia mai vissuto.