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Sciopero dei tir contro il caro carburante dal 20 al 25 aprile

Cronaca
©Ansa

Gasolio sopra i 2 euro, il 7 aprile scade il taglio delle accise. Il presidente di Trasporto unito, Franco Pensiero, parla di "assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante".

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Il gasolio resta sopra i 2 euro e continua a salire, e i camionisti scendono in piazza. Trasporto unito proclama il fermo nazionale dei tir dal 20 al 25 aprile, Unatras indice assemblee permanenti nelle piazze di 100 città italiane. Le associazioni di categoria parlano di "situazione ormai insostenibile" e di "assoluta emergenza". I gestori delle pompe di Faib Confesercenti e Fegica intanto hanno presentato un esposto a Mister Prezzi, il Garante del Ministero delle Imprese. Accusano le compagnie energetiche di non aver ancora pubblicato sui loro siti i prezzi di vendita consigliati, come impone il decreto carburanti del 18 marzo. 

Gasolio sopra i 2 euro, il 7 aprile scade il taglio delle accise

Secondo il ministero delle Imprese, è arrivato a 2,059 euro al litro. E' salita anche la benzina, a 1,750 euro. Ma sulle autostrade il diesel costa 2,118 euro al litro, la benzina 1,813 euro. Con taglio delle accise fino al 7 aprile deciso nel decreto carburanti, il governo voleva ridurre i prezzi di 25 centesimi al litro, e mantenere il gasolio entro 1,90 euro. Ma la guerra in Iran continua a far alzare le quotazioni, e il rialzo ha già vanificato gli obiettivi dell'esecutivo. E martedì prossimo il taglio delle accise finirà, a meno di una proroga o di nuove misure che potrebbero essere varate dal governo. 

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Le associazioni dei camionisti scendono in piazza

 Il presidente di Trasporto unito, Franco Pensiero, parla di "assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante". L'aumento incide in modo letale su bilanci già fragilissimi delle imprese di autotrasporto" e "potrebbe avviare sin d'oggi i fermi dei Tir nelle proprie rimesse". Per queste ragioni, conclude il leader dell'associazione dei camionisti, "il fermo nazionale è stato proclamato dal 20 al 25 aprile prossimi, nonostante le controindicazioni espresse dalla Commissione Garanzia Sciopero". Anche i camionisti di Unatras, altra associazione di categoria, annunciano iniziative di protesta. "Gli autotrasportatori scenderanno in piazza in 100 città italiane - annunciano in un comunicato -, convocando assemblee permanenti per decidere le prossime iniziative, alla luce della situazione generata dalle tensioni internazionali in Medio Oriente". Un passaggio che potrebbe rappresentare "l'anticamera di una protesta ancora più ampia e organizzata sulle strade". 

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