Introduzione
Pressione di nuovo in calo in Italia. La giornata di oggi sarà contrassegnata da una mattinata prevalentemente stabile, ma con tante nuvole, nel pomeriggio inoltrato peggiorerà un po' al Nordest con cielo spesso coperto e qualche veloce piovasco e via via più diffusamente al Centro-Sud e sulla Sicilia. Torneranno le piogge e le nevicate sugli Appennini, mediamente sopra i 1400 metri.
Quello che devi sapere
Pioggia e neve
Una circolazione depressionaria è attiva sull'Italia meridionale, soffiano forti venti dai quadranti settentrionali su tutto il Paese. Condizioni di moderato/forte maltempo al Centro-Sud con piogge diffuse e nevicate fino a 400 metri sulle Adriatiche, dai 1000 metri al Sud. Al Nord il tempo risulterà invece più soleggiato e prevalentemente asciutto; isolate nevicate sulle Alpi di confine.
In arrivo altro freddo
La settimana si apre con un robusto anticiclone tra Atlantico ed Europa occidentale, mentre una massa d'aria fredda scende dall'Europa centrale verso il Mediterraneo. Condizioni di tempo per lo più stabili nel corso della giornata in Italia ma entro sera tempo in peggioramento con fenomeni sulle regioni del Centro-Sud. Tra domani e dopodomani il maltempo insisterà su medio Adriatico e regioni del Sud con un vortice depressionario posizionato tra Calabria e Sicilia. Le temperature nelle prossime ore saranno in diminuzione con valori che si porteranno anche di 4-6 gradi al di sotto delle medie del periodo specie al Centro-Sud.
Migliora nel fine settimana
Nella seconda metà della settimana un'instabilità ancora presente sui settori orientali ma in progressivo esaurimento. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano in vista del weekend di Pasqua mostrano un promontorio anticiclone espandersi verso est portando un generale miglioramento del tempo su gran parte della Penisola.
Maltempo soprattutto nel Centro-Sud
La Settimana Santa si preannuncia ancora movimentata, almeno nella sua prima parte, e con temperature spesso sotto media. L'alta pressione continuerà a restare defilata, lasciando spazio al passaggio di impulsi dal Nord Atlantico che risulteranno più produttivi in termini di precipitazioni soprattutto al Centro-Sud, con neve sui rilievi. Il Nord dovrebbe rimanere più spesso ai margini, con tempo nel complesso più asciutto. Lo riporta 3B Meteo.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con precipitazioni lungo l'arco alpino e neve oltre i 1000-1300 metri. In serata e in nottata precipitazioni che persistono su Alpi e Prealpi con quota neve in progressivo calo fino a quote collinari. Al centro al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Lazio e Abruzzo con neve dai 1500 metri. In serata e nella notte nuvolosità in progressivo aumento con precipitazioni da isolate a sparse e neve in Appennino fin verso i 1000-1300 metri. Al Sud al mattino cieli sereni o poco nuvoloso, locali piovaschi sulla Sicilia orientale. Al pomeriggio locale instabilita' in aumento in Appennino con precipitazioni sparse. In serata e in nottata tempo in graduale peggioramento con nuvolosita' in aumento ovunque e qualche pioggia sui settori tirrenici.
Previsioni meteo per domani
Al Nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolati rovesci sui rilievi dell'Alto Adige dai 600 metri. Al pomeriggio nuvolosita' irregolare in transito, maggiori aperture a nord-ovest. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosita' irregolare a nord-est e cieli sereni su Piemonte, Lombardia e Liguria. Al Centro al mattino cieli coperti sulle regioni Adriatiche con precipitazioni sparse, nevose dai 600-700 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo tra Umbria, Marche e Abruzzo con precipitazioni diffuse e nevicate dai 600 metri. Al Sud al mattino cieli coperti ovunque con precipitazioni sparse e neve tra Molise e Campania dai 700-800 metri. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con neve in Appennino dai 700 metri-1100 metri di quota fin verso la Calabria; fenomeni piu' intensi attesi sulla Sicilia. In serata e in nottata piogge e temporali che persistono specie sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia; quota neve invariata. Temperature minime in calo al nord e al sud, stabili o in aumento al centro e sulla Sardegna. Massime in generale diminuzione.
Venti di Bora il 1 Aprile
Soffiano venti forti di Bora e Grecale. Cielo coperto al Nordest con piovaschi in Romagna, irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni Centro: Giornata di maltempo con piogge e neve a 800 metri sulle regioni adriatiche. Nubi irregolari altrove, ma senza precipitazioni. Venti forti Sud: Maltempo su Sicilia e regioni peninsulari con piogge diffuse e nevicate dai 1300 metri. Tempo soleggiato in Sardegna. Venti molto forti.