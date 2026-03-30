Al Nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolati rovesci sui rilievi dell'Alto Adige dai 600 metri. Al pomeriggio nuvolosita' irregolare in transito, maggiori aperture a nord-ovest. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosita' irregolare a nord-est e cieli sereni su Piemonte, Lombardia e Liguria. Al Centro al mattino cieli coperti sulle regioni Adriatiche con precipitazioni sparse, nevose dai 600-700 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo tra Umbria, Marche e Abruzzo con precipitazioni diffuse e nevicate dai 600 metri. Al Sud al mattino cieli coperti ovunque con precipitazioni sparse e neve tra Molise e Campania dai 700-800 metri. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con neve in Appennino dai 700 metri-1100 metri di quota fin verso la Calabria; fenomeni piu' intensi attesi sulla Sicilia. In serata e in nottata piogge e temporali che persistono specie sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia; quota neve invariata. Temperature minime in calo al nord e al sud, stabili o in aumento al centro e sulla Sardegna. Massime in generale diminuzione.