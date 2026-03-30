Furti d'arte, tutti i casi più famosi in Italia

Il furto avvenuto a Parma è stato eseguito da una banda di ladri professionisti che, con volto coperto e incappucciato, sono entrati negli spazi della Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, dove erano esposti i quadri, dopo aver forzato un portone. In tutto, l'operazione è durata meno di tre minuti. Sul furto, uno dei più importanti messi a segno in Italia negli ultimi anni, sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri di Parma e del nucleo tutela patrimonio culturale di Bologna, coordinati dalla Procura. Anche se il valore non è stato stimato esattamente, si tratta sicuramente di un colpo da milioni di euro.

Per approfondire:

Furto a Parma: rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse. Fondazione: "Agito in 3 minuti"