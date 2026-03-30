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Furti d'arte, tutti i casi più famosi in Italia

Cronaca
©Ansa

Introduzione

Dopo il caso delle tre opere di Renoir, Cézanne e Matisse rubate a Parma, in Italia si riaccende il dibattito sui furti d'arte. Non è la prima volta che nel nostro Paese vengono sottratti capolavori artistici. L'Italia è infatti al primo posto per questo tipo di trafugamenti, considerato anche l'immenso patrimonio artistico. Secondo gli studi più recenti, all'anno vengo rubati circa 600 reperti preziosi: due al giorno. Ecco tutti i casi più famosi. 

Quello che devi sapere

Le tre opere rubate a Parma

Il furto avvenuto a Parma è stato eseguito da una banda di ladri professionisti che, con volto coperto e incappucciato, sono entrati negli spazi della Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo, dove erano esposti i quadri, dopo aver forzato un portone. In tutto, l'operazione è durata meno di tre minuti. Sul furto, uno dei più importanti messi a segno in Italia negli ultimi anni, sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri di Parma e del nucleo tutela patrimonio culturale di Bologna, coordinati dalla Procura. Anche se il valore non è stato stimato esattamente, si tratta sicuramente di un colpo da milioni di euro

 

Per approfondire: 

Furto a Parma: rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse. Fondazione: "Agito in 3 minuti"

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I capolavori sottratti dalla Fondazione Magnani Rocca

Le opere sottratte alla Fondazione Magnani Rocca sono tre:

  • Un capolavoro di Pierre-Auguste Renoir che, dipinto verso la fine della sua vita, ritrae un piatto di pesci e rappresenta una delle rare presenze dell'impressionista in una collezione permanente in Italia.
  • Una natura morta firmata da Paul Cézanne che, datata 1890, raffigura una tazza e un piatto di ciliegie.
  • Una delle odalische disegnate da Henri Matisse, adagiata su una terrazza dove si uniscono il fascino dell'Oriente e i colori della Costa Azzurra. 

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Il caso della Natività di Caravaggio

Ma le opere dei tre impressionisti non sono un caso isolato. Tra i furti più famosi in Italia, c'è anche "La Natività" di Caravaggio, opera di cui non si hanno piuù notizie da quasi 60 anni. Nell'autunno del 1969, a Palermo, un gruppo di uomini sospetti ha fatto irruzione nell'oratorio di San Lorenzo, arrotolando la tela e dandosi alla fuga. Secondo alcune ipotesi, il furto del dipinto, valutato attorno a 20 milioni di dollari, sarebbe stato commissionato dalla mafia. 

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Le altre opere rubate in Italia

Altri capolavori scomparsi in Italia sono la tela di "Ecce homo" di Antonello da Messina, rubata dal Museo Broletto di Novara nel 1974, e la "Madonna con Bambino" di Giovanni Bellini, sottratta dalla chiesa veneziana della Madonna dell'Orto 33 anni fa. Sempre a Venezia, nel 1993, è stata portata via una tela del Tiepolo dalle pareti della chiesa di Santa Maria della Fava, mentre dall'abitazione dell'industriale Alberto Falk, cinque anni dopo, è scomparsa una tela di Canaletto

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Le altre opere rubate in Italia /2

Durante anni Novanta, dalla Galleria d'arte Ricci Oddi di Piacenza è stato rubato anche il "Ritratto di signora" di Gustav Klimt, mai più ritrovato. Tra i vari casi si ricorda anche il caso del furto al Palazzo Ducale di Urbino nel 1975. Un ladro, approfittando delle impalcature e della mancanza di un sistema di allarme, rubò “La Muta” di Raffaello, “La Madonna di Senigallia” e “La Flagellazione” di Piero della Francesca. Dopo aver fermato il responsabile e i suoi complici, le opere sono state riposizionate nel Palazzo Ducale. 

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Il caso della Gioconda

Tra i casi troviamo anche quello della Gioconda, seppure non in Italia. Nel 1911 il giovane imbianchino italiano Vincenzo Peruggia, che aveva lavorato al Museo del Louvre a Parigi, rubò il capolavoro di Leonardo dalle sale dell'istituzione. Dopo essersi chiuso in uno sgabuzzino, si appropriò del dipinto, lo nascose nel cappotto e fuggì indisturbato. Lo staff del Museo si accorse della scomparsa della Monna Lisa solo la mattina seguente, quando scattarono quindi le indagini. Peruggia fu scoperto e l'opera fu recuperata. La Gioconda fu ricollocata nel Louvre due anni dopo.

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