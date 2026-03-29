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Furto alla Fondazione Magnani Rocca di Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse

Cronaca
©Ansa

'Les Poissons', olio su tela, del valore di diversi milioni, è una delle rare opere dell'autore in una collezione permanente in Italia. I ladri si sarebbero introdotti all'interno di Villa Magnani, riuscendo a portare a termine il furto. Oltre al quadro di Renoir, sono stati rubati anche un Cezanne e un Matisse

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Un quadro del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir, 'Les Poissons' è stato rubato nei giorni scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma). Olio su tela, del valore di diversi milioni, è una delle rare opere dell'autore in una collezione permanente in Italia. Alcuni giorni fa ladri si sarebbero introdotti all'interno di Villa Magnani, sede della collezione d'arte, e sono riusciti a sottrarre il quadro. Sul fatto indagano i carabinieri. Il dipinto, realizzato attorno al 1917, era ospitato nella collezione permanente all'interno della 'Villa dei Capolavori' di Luigi Magnani.

Renoir
©Ansa

Rubati anche un Cezanne e un Matisse

Oltre al quadro di Renoir, dalla collezione della Villa dei Capolavori di Traversetolo sono stati rubati anche un Cezanne e un Matisse. Si tratta di 'Natura morta con ciliegie', dipinta nel 1890 e di 'Odalisca sulla terrazza', acquatinta su carta del 1922, nella sala dei francesi, al piano superiore.

La fondazione

La Fondazione Magnani-Rocca è una delle più importanti istituzioni artistiche d'Italia. La Villa dei Capolavori, sede della Fondazione a Mamiano di Traversetolo, ospita la collezione d'arte del critico, musicologo e scrittore Luigi Magnani (1906-1984): opere di Tiziano, Dürer, Rubens, Goya, Canova, Monet, Renoir, Cézanne, Burri e la più significativa raccolta di lavori di Giorgio Morandi. Immersa nella campagna parmense, la Villa conserva il fascino della dimora di un grande collezionista, con arredi neoclassici e impero, circondata dal Parco Romantico con piante esotiche, alberi monumentali e i celebri pavoni bianchi e colorati, emblema del movimento simbolista. Proprio a 'Il Simbolismo in Italia. Origini e sviluppi di una nuova estetica 1883-1915' è dedicata la mostra, con più di 140 opere, in corso alla Fondazione.

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