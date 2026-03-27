Diecimila persone senza dimora, i risultati del primo censimento

Il primo censimento delle persone senza fissa dimora in Italia ha contato 10mila persone senza una casa in quattordici città, circa lo 0,11% della popolazione residente, ma con differenze territoriali: Genova e Venezia si avvicinano o superano lo 0,14%, mentre Reggio Calabria scende allo 0,019%. Tra chi è ospite nelle strutture, la maggioranza è di sesso maschile e di nazionalità straniera