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Cronaca

Diecimila persone senza dimora, i risultati del primo censimento

Donata Columbro
©Getty

Il primo censimento delle persone senza fissa dimora in Italia ha contato 10mila persone senza una casa in quattordici città, circa lo 0,11% della popolazione residente, ma con differenze territoriali: Genova e Venezia si avvicinano o superano lo 0,14%, mentre Reggio Calabria scende allo 0,019%. Tra chi è ospite nelle strutture, la maggioranza è di sesso maschile e di nazionalità straniera

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