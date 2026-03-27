Le operazioni necessarie per igienizzare l'edificio

Sempre in base alle informazioni che sono trapelate, quello accertato sarebbe un caso di meningite meningococcica, manifestabile con sintomi tra cui febbre improvvisa e un forte mal di testa. Intesa Sanpaolo, data la situazione, ha spiegato di essersi messa in contatto con l’Ats del capoluogo meneghino e di aver adottato tutte le operazioni utili e necessarie per igienizzare l’edificio coinvolto. La stessa Ats, secondo quanto emerso, ha poi anche rintracciato i contatti stretti del dipendente risultato positivo: tutti stati informati e sottoposti a terapia antibiotica preventiva. “Intesa Sanpaolo si è attivata immediatamente tramite le strutture del Gruppo preposte e il medico competente in coordinamento con l’Autorità di sanità pubblica (ATS Lombardia), che ha svolto le valutazioni epidemiologiche e disposto le misure di tutela per tutte le persone. I contatti stretti sono subito stati individuati e informati e i locali sono stati igienizzati. Continua il monitoraggio”, ha comunicato l'azienda.