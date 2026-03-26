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Milano, va all'appuntamento con la ex 16enne armato di accetta: arrestato

Cronaca

A dare l'allarme è stato un passante che ha notato l'arma nascosta sotto il giubbotto. Il giovane, con precedenti, è stato fermato dai carabinieri e la ragazza affidata alla madre

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Si è presentato a un incontro chiarificatore con la ex fidanzata di 16 anni armato di un'accetta. Per questo un ragazzo di 18 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Peschiera Borromeo, alle porte di Milano.

L'appuntamento in strada e l'intervento dei carabinieri 

L'incontro era stato organizzato in strada e la minorenne aveva scelto di farsi accompagnare dalla madre. Mentre i tre stavano parlando, un passante ha notato che il 18enne nascondeva un'accetta sotto il giubbotto e ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Peschiera Borromeo. Durante il controllo, i militari hanno trovato l'arma sotto la giacca del giovane, di nazionalità ecuadoriana e con precedenti. Il ragazzo è stato arrestato per porto abusivo di oggetti atti a offendere e portato nelle camere di sicurezza della Compagnia di San Donato Milanese. La sedicenne è stata affidata alla madre. 

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