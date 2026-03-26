Anarchici morti, questore di Roma vieta presidio commemorativo

Il provvedimento è motivato "dalla esigenza di tutelare la integrità dei luoghi in cui si è consumato l'evento ai fini investigativi, anche in ossequio al sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, e in ragione del fatto che il presidio, così come pubblicizzato, sarebbe seguito da uno spostamento proprio verso il casale"

È arrivato il no del questore di Roma, Roberto Massucci, che ha firmato questa mattina il provvedimento con cui ha disposto il divieto allo svolgimento di un presidio lanciato sul web dalla galassia anarchica per domenica mattina in via Lemonia, a pochi passi dal casale di via delle Capannelle. In quel casolare venerdì scorso sono morti i due anarchici mentre, stando alle prime evidenze investigative, assemblavano un ordigno. Il provvedimento è motivato "dalla esigenza di tutelare la integrità dei luoghi in cui si è consumato l'evento ai fini investigativi, anche in ossequio al sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, e in ragione del fatto che il presidio, così come pubblicizzato, sarebbe seguito da uno spostamento proprio alla verso il casale".