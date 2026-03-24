Delitto Casati Stampa di Arcore, la storia che ha ispirato il film "Gli occhi degli altri"Cronaca
Introduzione
Villa San Martino, ad Arcore, è oggi indissolubilmente legata alla figura di Silvio Berlusconi. Ma molto prima di diventare il cuore della sua galassia imprenditoriale e politica, la residenza settecentesca fu teatro indiretto di una delle vicende più oscure della cronaca italiana: il delitto Casati Stampa del 1970, a cui si ispira anche il film "Gli occhi degli altri", uscito al cinema il 19 marzo e diretto da Andrea De Sica.
Quello che devi sapere
Il marchese Casati Stampa
Camillo Casati Stampa, ultimo proprietario della villa prima dell'arrivo di Berlusconi, fu protagonista di uno dei delitti più torbidi degli anni Settanta. Il 30 agosto 1970, nella residenza romana della coppia, il marchese uccise la moglie Anna Fallarino, il suo giovane amante Massimo Minorenti e infine si tolse la vita. Dietro l'omicidio-suicidio emerse un universo privato segnato da pratiche voyeuristiche che il marchese annotava meticolosamente in un diario, poi acquisito dagli inquirenti e destinato a diventare uno dei documenti più discussi della vicenda.
Una coppia sotto i riflettori
Camillo e Anna si erano sposati nel 1958, entrambi reduci da matrimoni falliti. La nuova coppia è molto conosciuta, frequenta il jet set internazionale (Camillo e Anna si erano conosciuti in Costa Azzurra), è sotto i riflettori. Ma dietro quell'immagine patinata di nascondeva una dinamica intima segreta e complessa. Il marchese traeva piacere dall'osservare e fotografare la moglie mentre aveva rapporti con partner occasionali, spesso reclutati a pagamento. Tutto veniva registrato nel diario, con dettagli morbosi che, dopo il delitto, finirono sulle prime pagine dei giornali, alimentando un interesse morboso che travalicò la cronaca.
Quando il gioco sfugge di mano
Per anni Anna sembra assecondare le fantasie del marito, finché il gioco sfugge di mano e la donna si innamora di uno dei partner occasionali. Si tratta di Massimo Minorenti e con Anna inizia una relazione che viene vissuta fuori dal controllo del marchese, che ne viene però a conoscenza e ne resta profondamente sconvolto. "È la prima volta che lei mi tradisce con il cuore... è la più grande delusione della mia vita" scrive sempre nel diario.
La scintilla del delitto
Nell'estate del 1970 Camillo è in una battuta di caccia con la famiglia Marzotto, mentre Anna resta a Roma con Minorenti. Una telefonata improvvisa fa precipitare tutto: a rispondere è proprio il giovane amante. Il marchese rientra di corsa nella casa di via Puccini. Dopo aver congedato il personale di servizio, si chiude in un salotto con la moglie e Minorenti. Pochi istanti dopo, gli spari. Anna viene trovata senza vita su un divano, colpita al torace. Minorenti giace ai suoi piedi. Camillo è su una poltrona con il volto sfigurato, si è tolto la vita puntandosi al mento la stessa arma con cui ha ucciso gli altri due: un fucile Remington calibro 12. La scena, ricostruita dagli inquirenti, diventa immediatamente materiale da prima pagina.
Il caso mediatico e la sepoltura
La vicenda esplode sui giornali, alimentata dai dettagli del diario e dal fascino "noir" della vicenda. Per settimane il delitto Casati Stampa monopolizza l'attenzione pubblica. Nonostante tutto, Camillo e Anna vengono sepolti insieme nel cimitero di Muggiò, a Milano.
L'eredità contesa e l'arrivo di Berlusconi
Parallelamente all'indagine, chiusa rapidamente per ovvie ragioni , si apre una controversia sull'eredità. Camillo aveva una figlia minorenne dal primo matrimonio, mentre il testamento indicava Anna come destinataria del patrimonio. Alla fine, la proprietà di Villa San Martino passa alla figlia, nel frattempo divenuta maggiorenne e trasferitasi in Brasile. Ricca sulla carta, ma pressata dai debiti paterni, decide di vendere. La gestione della vendita viene affidata all'avvocato di famiglia, Cesare Previti. La villa, con parco, biblioteca da 10.000 volumi e una collezione d'arte, viene valutata 1 miliardo e 700 milioni di lire. A farsi avanti è un giovane imprenditore in ascesa: Silvio Berlusconi. Nel 1974 acquista la proprietà per 500 milioni, metà dei quali in titoli azionari. Da lì, Villa San Martino diventerà il centro simbolico e operativo della sua futura vita pubblica.
Dal fatto di cronaca al cinema: "Gli occhi degli altri"
il 19 marzo è uscito "Gli occhi degli altri", film diretto da Andrea De Sica e ispirato al delitto Casati Stampa. L'opera rielabora la vicenda in chiave cinematografica, trasformandola in un racconto di desiderio, potere e distruzione emotiva. Non una semplice ricostruzione, ma una riflessione sul confine sottile tra amore e ossessione, e su come lo sguardo degli altri, reale o immaginato, possa diventare una gabbia capace di condurre alla rovina.
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