Camillo e Anna si erano sposati nel 1958, entrambi reduci da matrimoni falliti. La nuova coppia è molto conosciuta, frequenta il jet set internazionale (Camillo e Anna si erano conosciuti in Costa Azzurra), è sotto i riflettori. Ma dietro quell'immagine patinata di nascondeva una dinamica intima segreta e complessa. Il marchese traeva piacere dall'osservare e fotografare la moglie mentre aveva rapporti con partner occasionali, spesso reclutati a pagamento. Tutto veniva registrato nel diario, con dettagli morbosi che, dopo il delitto, finirono sulle prime pagine dei giornali, alimentando un interesse morboso che travalicò la cronaca.