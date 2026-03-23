Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 marzo: la rassegna stampa

Largo spazio, sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, per l'affluenza da "record" dopo la prima giornata di votazioni per il referendum sulla giustizia. Spazio poi agli sviluppi della guerra in Medio Oriente tra Usa-Israele ed Iran, ai funerali di Umberto Bossi, alla proposta di acquisto di Tim da parte di Poste e, per lo sport, ai risultati del calcio e dello sci
- In primo piano il referendum sulla giustizia dopo la prima giornata di voto: "Affluenza record". Alle 23 ha votato il 46%, "oltre 6 punti in più rispetto al 2020. Spinta del Centro-Nord". Medio Oriente: "Gli ayatollah sfidano Trump sull'energia, blocco totale di Hormuz". Economia: "L'offerta di Poste da 10,8 miliardi per comprare tutta Tim". Spazio per i funerali di Bossi, a Pontida "l'ultimo saluto" con "i fischi a Salvini" e "gli applausi alla premier". Serie A, per l'Inter "solo un pareggio, il Milan è a meno 6".
- "Referendum, sorpresa affluenza" è il titolo d'apertura. Alta partecipazione alla consultazione sulla riforma della giustizia, "nel primo giorno ha votato il 46% degli elettori, +7% rispetto al 2020". Grande divario tra Nord e Sud. Usa-Iran: "Su Hormuz scambio di minacce. Israele sotto attacco". I funerali di Bossi a Pontida: "Lacrime e cori anti Salvini". Economia: "Poste lancia un'opa totale su Tim, lo Stato azionista di maggioranza".
- Doppia apertura per il quotidiano torinese. Da un lato il conflitto in Medio Oriente: "Iran-Stati Uniti, ora si tratta in segreto". Teheran "respinge l'ultimatum Usa" e spiega che se i nemici "attaccano le centrali sarà distruzione totale". Ma Trump "si prepara ai negoziati". Dall'altro il referendum sulla giustizia e la sua "affluenza boom" al 46%. Spazio poi ai funerali e alla "eredità" di Bossi, cioè "quel patto tra Big per salvare il Carroccio". Focus, infine, per la vittoria nello sci di Sofia Goggia.
- "Referendum, affluenza record" è il titolo in primo piano. Alle 23 di ieri alle urne il 46% degli elettori, "forte sbalzo rispetto al 2020". Il traino "di Roma e Milano". Cronaca, Roma: "Esplode un palazzo, è una strage sfiorata. Due feriti gravi e 70 sfollati". Economia, Opas di Poste su Tim, "offerta da 10,8 miliardi". Medio Oriente, Hormuz: "Ultimatum di Trump, rischio escalation con l'Iran". Pontida: "La Lega delle origini per l'addio a Bossi". Serie A, bene le romane: "Vaz riaccende la Roma. Lazio, ci pensa Taylor".
- Referendum: "La Costituzione è appesa a un filo. Boom di votanti, ultime ore per salvarla" è il titolo in primo piano. L'affluenza record "stravolge tutte le le previsioni, traino del Centro-Nord, Sud giù". Medio Oriente: "I coloni israeliani aumentano gli attacchi contro i palestinesi in Cisgiordania. Trump (forse) vuole trattare". Politica: "Delmastro rischia. Caroccia figlia versò 5mila euro in contanti ai soci". Funerali di Bossi: "Salvini trattato come traditore".
- Serie A: "L'Inter si è persa". Chivu "non sa più vincere, è pareggio anche a Firenze". Ora "il Milan a -6 ed il Napoli a -7 ci credono". Gli inseguitori con Allegri e Conte sulle panchine: "I maghi delle volate". Tra gli altri risultati ecco "Paz&Vaz" coi loro eurogol: "il Como ne fa 5 e va in fuga, alla Roma ne basta uno". La Juventus "è sotto accusa" con la Champions a -3. Playoff mondiali, per l'Italia "Bastoni, Mancini e Scamacca" sono dei "rebus".
- Serie A: "Il braccino". Inter "in ansia", pareggia (1-1) a Firenze: "solo due punti in tre partite". Rimontati dalla Viola, ora i nerazzurri hanno "il Milan a -6 ed il Napoli a -7". Arriva anche "la risposta" della Roma che batte 1-0 il Lecce e aggancia la Juventus. "Show" del Como che supera 5-0 il Pisa. Napoli: "Altra pausa per Conte". Milan: "Allegri cancella Fonseca e Conceicao". Bologna: "Blackout, la Lazio fa il salto". Sci: "Regina Sofia".
- Juventus: "Futuro Spalletti, servono i campioni". Champions League ad alto rischio per i bianconeri ma è la settimana del rinnovo del tecnico "e ci sono molte cose da chiarire". Serie A: "Pio illusione, l'Inter trema". Rimonta della Fiorentina, il Milan è a -6 dalla vetta. Altri risultati: "FantaComo, 5 gol per il +3. La Roma Vaz". Torino: "Anche Vlasic allarma" nell'ottica di un futuro lontano dai granata, così come Simeone. Sci: "Goggia è super, coppa e lacrime".
- I mercati esteri in primo piano: "Crisi nel Golfo, scambi a rischio per 32,3 miliardi". Con la guerra "export in bilico verso Emirati ed Arabia". Incentivi all'assunzione: "Bonus giovani, ultimo mese al 100%". Scuola, professori con la valigia: "Ogni anno il 5% cambia istituto o provincia". Cybersicurezza: "L'Ue rafforza i controlli sui fornitori digitali". Terzo settore: "Una onlus su tre è nel registro unico".
- Referendum: "Affluenza boom, si può fare". I votanti "a sorpresa oltre il 45%, risultato appeso alle grandi città del Nord, dati più bassi al Sud". Bossi, i funerali a Pontida: "Camicie verdi e nostalgia, l'ultimo saluto al Senatur". Francia: "Macron spazzato via, Parigi resta ai socialisti ma Le Pen esulta al Sud". Medio Oriente: "Il super arsenale degli ayatollah? Grazie ad Obama". Economia: "Poste vuole prendere Tim, stato azionista oltre il 50%".
- Referendum, ultime ore: "Oggi o mai più". Affluenza "in forte aumento, alle 23 era già al 46%". Per i bookmaker "crescono le possibilità del Sì, ma gli analisti sono cauti". Ed il fronte del No "inizia già a gridare ai brogli". Funerali di Bossi: "L'abbraccio di Pontida al suo Umberto". Medio Oriente, ultimatum degli Usa: "Liberate subito Hormuz". Economia: "La mossa di Poste per prendere Tim".