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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 marzo: la rassegna stampa

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Largo spazio, sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, per l'affluenza da "record" dopo la prima giornata di votazioni per il referendum sulla giustizia. Spazio poi agli sviluppi della guerra in Medio Oriente tra Usa-Israele ed Iran, ai funerali di Umberto Bossi, alla proposta di acquisto di Tim da parte di Poste e, per lo sport, ai risultati del calcio e dello sci

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Esplode palazzina a Roma, le immagini del crollo e dei soccorsi. FOTO

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Il referendum sulla riforma della giustizia domina le aperture dei giornali. Grande risalto anche...

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Giornali 22 marzo

Torino, corteo di Libera contro mafie. Don Ciotti: "Memoria e impegno"

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Oggi è la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo per le vittime innocenti delle mafie....

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I giornali dedicano spazio al caso della bomba anarchica a Roma. Poi al referendum, con lo...

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Chi è Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in carcere al 41 bis

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