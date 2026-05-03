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Si ferma per soccorrere automobilista, 35enne muore investito a Roma

Cronaca
©Ansa

L'incidente è avvenuto sul Grande raccordo anulare, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Il ragazzo si era fermato per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi per lui. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale

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Tragedia sul Grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita Tuscolana. Un giovane di 35 anni è morto all'alba travolto da una macchina mentre si era fermato per prestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Inutili i soccorsi per lui. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. Da una prima ricostruzione, sembra che due automobilisti di passaggio si siano fermati, accostando le loro macchine, per soccorrere i passeggeri di un altro veicolo coinvolto in un incidente autonomo. Sceso dalla sua macchina, il 35enne è stato investito ed è morto sul colpo.

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