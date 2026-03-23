Il nostro Paese risulta in queste ore pervaso da una circolazione ciclonica che nelle prossime ore dovrebbe portare piogge sparse e qualche temporale su molte aree soprattutto del Centro e del Sud. Poi, da giovedì, l'aria fredda contribuirà, in generale, ad un abbassamento delle temperature ascolta articolo

La primavera astronomica ha fatto il suo ingresso ufficiale e, proprio in questa settimana, tenderà a portare una certa stabilità, a livello meteo, sul nostro Paese. Ma non sarà tutto così positivo, perchè alla porta ci sono fenomeni temporaleschi che possono interessare soprattutto il Sud Italia. E, secondo gli esperti, non è tutto perchè dalla giornata di giovedì è attesa un'irruzione di aria fredda, proveniente dal Nord Europa, che dovrebbe portare con sè rovesci, neve ed anche un brusco calo delle temperature. Le piogge al Centro-Sud Il nostro Paese, infatti, risulta in queste ore pervaso da una circolazione ciclonica che nelle prossime ore dovrebbe portare ancora piogge sparse e qualche temporale su molte aree soprattutto del Centro e del Sud.

Una circolazione ciclonica Come segnalano gli esperti de "ilmeteo.it", proprio di recente l'Italia è stata già toccata da un ulteriore flusso di aria fredda, che ha favorito la formazione di quella che viene definita in gergo "ciclogenesi". Questa circolazione ciclonica si sta spostando verso levante, perdendo di fatto potenza, ma secondo le previsioni continuerà di fatto ad influenzare il quadro meteorologico su molte aree della Penisola. Cosa aspettarsi La settimana, sempre a livello meteorologico, parte con una situazione più stabile e asciutta su buona parte del Nord, ma le nubi sono protagoniste nelle regioni centrali e meridionali dove sono attese deboli piogge, specie su Marche, Molise, nord della Puglia e sull'area nord-occidentale della Sardegna. L'aria fredda in quota, però, npn è destinata a sparire subito e questo porterà ad un deciso aumento dell’instabilità atmosferica. Le aree più colpite, nelle prossime ore, saranno quelle del versante tirrenico con Lazio, Campania, Calabria e la Sicilia orientale. Ma anche su Sardegna e, successivamente, su gran parte del Sud sono attesi rovesci temporaleschi. E sono anche possibili nevicate lungo la dorsale appenninica, a quote superiori ai mille metri. Approfondimento Frana su abitazione e auto nel Reggino a causa del maltempo. FOTO