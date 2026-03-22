Il senso della Giornata mondiale dell'acqua, nel 2026

Nel 2026 la Giornata mondiale dell’acqua si svolge in un mondo già entrato nell’era della “bancarotta idrica globale”, dove eventi istituzionali, slogan e report convivono con dati allarmanti. Il tema “Water and Gender” mette al centro donne e ragazze, ma rischia di rimanere retorica se non si traduce in un vero cambio di poteri. Dietro il rituale delle celebrazioni emerge il contrasto tra parole e realtà