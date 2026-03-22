Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Il senso della Giornata mondiale dell'acqua, nel 2026

Daniele Moretti

Daniele Moretti
©Getty

Nel 2026 la Giornata mondiale dell’acqua si svolge in un mondo già entrato nell’era della “bancarotta idrica globale”, dove eventi istituzionali, slogan e report convivono con dati allarmanti. Il tema “Water and Gender” mette al centro donne e ragazze, ma rischia di rimanere retorica se non si traduce in un vero cambio di poteri. Dietro il rituale delle celebrazioni emerge il contrasto tra parole e realtà

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ