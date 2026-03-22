La famiglia di Castel di Lama è stata dimessa dopo gli accertamenti clinici. Le analisi hanno escluso la presenza della tossina botulinica e ogni complicazione. I sintomi gastrointestinali si sono risolti completamente, facendo rientrare l'allarme

Esclusa la presenza della tossina botulinica

Gli accertamenti clinici hanno dato esito positivo, escludendo la presenza della tossina botulinica. I sintomi accusati - vomito, diarrea e dolori addominali - si sono completamente risolti. L'allerta era scattata dopo la comparsa simultanea dei disturbi nei quattro membri del nucleo familiare, due adulti e due bambini. In via precauzionale, i sanitari avevano attivato il protocollo previsto per i casi sospetti di botulismo, coinvolgendo il centro antiveleni e predisponendo l'eventuale reperimento dell'antidoto. Con il passare delle ore, l'assenza di sintomi neurologici ha orientato i medici verso una forma meno grave. La conferma è arrivata dagli esami di laboratorio, che hanno escluso complicazioni e permesso la dimissione dell'intera famiglia.