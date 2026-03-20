Il Consorzio Stabile Eteria realizzerà il Ponte dei Congressi a Roma. Ad aggiudicare la gara è stata Anas. Il progetto di costruzione del ponte, che collegherà direttamente il quartiere Eur all'Autostrada Roma-Fiumicino, ha l'obiettivo di migliorare la circolazione nel quadrante Sud di Roma e alleggerire il traffico sul Ponte della Magliana. L'Anas, società del gruppo Fs Italiane, ha gestito la gara in qualità di soggetto attuatore e per conto del commissario straordinario di governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, Roberto Gualtieri. A seguito dell'aggiudicazione, sarà disposta la consegna in via d'urgenza delle attività, per completare la progettazione esecutiva entro la fine dell'anno e avviare subito la fase realizzativa.

Il Ponte dei Congressi

"Con l'aggiudicazione del Ponte dei Congressi sblocchiamo un'opera strategica per Roma, attesa da anni”, ha detto l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. Si tratta di “un intervento che cambierà concretamente la mobilità del quadrante sud della Capitale, con la riduzione del traffico e il miglioramento dei collegamenti con l'Eur e l'autostrada Roma-Fiumicino”, ha aggiunto. Gemme ha poi ribadito che “Anas è impegnata come sempre a rispettare tempi e obiettivi, attraverso competenze tecniche e strumenti straordinari” e questo progetto “rappresenta un'importante occasione di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile, capace di lasciare un'eredità duratura per la città e per i cittadini".

Il progetto

La nuova infrastruttura del Ponte dei Congressi collegherà direttamente l'autostrada Roma-Fiumicino con i quartieri Magliana, Ostiense ed Eur, alleggerendo il traffico sul Ponte della Magliana, oggi unico collegamento tra il Grande Raccordo Anulare e l'Eur. Nello specifico, il ponte avrà una lunghezza di circa 200 metri e sarà caratterizzato da due grandi archi in acciaio collegati tra loro, con un'ampia luce centrale (circa il doppio rispetto alle soluzioni adottate per le opere Giubilari). Il progetto prevede poi la realizzazione di un nuovo sistema stradale con un anello rotatorio a senso unico per collegare le carreggiate in direzione Roma e Fiumicino tramite rampe di connessione. Sono inoltre previsti interventi di adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di percorsi dedicati a ciclisti e pedoni, al fine di promuovere la mobilità sostenibile. Infine, verrà anche realizzato il Parco Fluviale del Tevere, che si estenderà tra il Ponte della Magliana e il nuovo Ponte dei Congressi.

I costi

Il costo complessivo dell’opera è di 298,2 milioni di euro. Di questi, 8,6 milioni a valere sui fondi del Giubileo 2025 e 289,6 milioni a carico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Roma Capitale. Il completamento dell’opera è previsto entro il 2031. La realizzazione del Ponte dei Congressi seguirà il “metodo Giubileo”, basato sul coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti – tra cui Roma Capitale e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – per assicurare il rispetto dei tempi e l’efficace attuazione degli interventi.