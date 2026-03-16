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Roma, tamponamento tra due tram: 10 passeggeri feriti, non sono gravi

Cronaca

Gi agenti della polizia locale hanno messo in sicurezza l'area, con la chiusura temporanea della sede tranviaria, aiutando nelle operazioni di soccorso. Ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto

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Momenti di paura stamattina a Roma, a causa di un tamponamento tra due tram avvenuto poco prima delle 8 in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. Nell'incidente una decina di passeggeri sono rimasti feriti, sembrerebbe non in modo grave.

Accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto

Gi agenti, ha fatto sapere la stessa polizia locale, hanno messo in sicurezza l'area, con la chiusura temporanea della sede tranviaria, aiutando nelle operazioni di soccorso di alcuni passeggeri rimasti feriti, al momento sembrerebbe non in modo grave. Per loro è stato chiesto l’intervento del personale sanitario. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle autorità per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Intanto, nella zona sono stati rafforzati i servizi di viabilità.

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