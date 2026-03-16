Napoli, truffe informatiche del clan Mazzarella: 16 arresti

Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito. Ulteriori dettagli dell'inchiesta saranno forniti in procura dal capo dei pm napoletani Nicola Gratteri durante la conferenza stampa delle ore 10,30

Duro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella: misura per 16 persone a Napoli. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea, a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella.

Reati aggravati dalle finalità mafiose

Le 16 persone sono gravemente indiziate di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. Documentate truffe mediante attivita' di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito.