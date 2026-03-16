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Napoli, truffe informatiche del clan Mazzarella: 16 arresti

Cronaca
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 Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito. Ulteriori dettagli dell'inchiesta saranno forniti in procura dal capo dei pm napoletani Nicola Gratteri durante la conferenza stampa delle ore 10,30

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 Duro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella: misura per 16 persone a Napoli. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea, a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. 

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Reati aggravati dalle finalità mafiose

Le 16 persone sono gravemente indiziate di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. Documentate truffe mediante attivita' di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito. 

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