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Si sente male e finisce col trattore in piscina: morto 83enne a Grosseto

Cronaca
©Getty

Ad accorgersi della tragedia avvenuta in un agriturismo è stato il figlio della vittima che ha visto il padre in acqua insieme al trattore e ha dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. L'uomo, deceduto nell'incidente probabilmente dopo aver accusato un malore, aveva 83 anni

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Un uomo di 83 anni è morto dopo essere caduto con un trattore nella piscina dell'agriturismo di famiglia. La vittima si trovava sul mezzo agricolo perché stava lavorando sulla strada dello Scopetone nelle campagne di Grosseto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un malore.

L'uomo è rimasto incastrato sotto il trattore

Ad accorgersi della tragedia è stato il figlio che ha visto il padre in acqua e ha dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Quando i soccorritori sono arrivati l'anziano era incastrato sotto il trattore dentro la piscina che era coperta con un telo. Il figlio ha tentato di tiralo fuori senza riuscirsi. Sono stati i pompieri a recuperare il corpo privo di vita dell'anziano. 

 

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