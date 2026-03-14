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Professore sospeso nel Fiorentino, aveva una relazione con un’alunna minorenne

Cronaca

A far emergere la relazione è stata una segnalazione della madre della studentessa che, sul telefono della figlia, ha trovato messaggi e video che documentano la relazione. Il preside: “Questione delicatissima, massimo riserbo”

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Lui professore, lei studentessa di 16 anni: tra i due una relazione che è costata la sospensione dal lavoro all’uomo, di molti anni più grande. La vicenda è accaduta in un grande istituto di scuola superiore dell’area di Firenze e coinvolge una minorenne e un docente di lettere. La relazione, come riportato dalla Nazione, sarebbe venuta a galla durante una gita scolastica. Stando a quanto si è appreso, la madre della studentessa avrebbe scoperto sul telefono della figlia messaggi e video che documentano il rapporto della 16enne con il professore. Da lì la segnalazione che ha fatto emergere la vicenda e che ha portato a una prima verifica interna.

Preside: "Questione delicatissima, massimo riserbo"

La ricostruzione dei fatti non è chiara e molti dettagli sono al vaglio delle autorità. L’unica cosa sicura è che il docente al momento non è in servizio e risulta sospeso dall’attività didattica. Non è però chiaro se si tratti di un provvedimento disciplinare interno o di una misura temporanea adottata in attesa di accertamenti più approfonditi. Il dirigente scolastico non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla vicenda, non confermando né smentendo la sospensione del suo collaboratore. Si tratta, ha risposto il preside alle domande del quotidiano, di "una questione delicatissima dai contorni ancora tutti da delineare. Non possiamo che mantenere il massimo riserbo a tutela della ragazza in attesa che termini l'istruttoria a chiarimento della vicenda".

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