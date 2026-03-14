Lui professore, lei studentessa di 16 anni: tra i due una relazione che è costata la sospensione dal lavoro all’uomo, di molti anni più grande. La vicenda è accaduta in un grande istituto di scuola superiore dell’area di Firenze e coinvolge una minorenne e un docente di lettere. La relazione, come riportato dalla Nazione, sarebbe venuta a galla durante una gita scolastica. Stando a quanto si è appreso, la madre della studentessa avrebbe scoperto sul telefono della figlia messaggi e video che documentano il rapporto della 16enne con il professore. Da lì la segnalazione che ha fatto emergere la vicenda e che ha portato a una prima verifica interna.