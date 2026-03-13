Il Tribunale per i minorenni di Venezia ha rimesso alla Corte Costituzionale il caso di una coppia di uomini che chiede di poter adottare un bambino ospite di un orfanotrofio straniero. Ora spetta alla Consulta valutare se l'articolo 29 bis della legge sulle adozioni sia incostituzionale nella parte in cui esclude le coppie omosessuali unite civilmente dalla possibilità di accedere all'adozione internazionale.

Il nodo giuridico

Nell'ordinanza del Tribunale si legge che mantenere il divieto produrrebbe "effetti irragionevoli, discriminanti e non giustificati". Secondo i giudici, la coppia - due quarantenni veneziani uniti civilmente dal 2019 - presenta un "legame solido e intenso", come confermato anche dalle relazioni di psicologi e assistenti sociali. Vengono descritti come "maturi, equilibrati", con una forte stima reciproca e un chiaro "desiderio di famiglia". Il nodo giuridico emerge qui: la legge consente l'adozione solo alle coppie sposate o ai single, ma non alle unioni civili. L'avvocata della coppia Valentina Pizzol lo definisce "assurdo": se i due si separassero, ciascuno potrebbe adottare come single e poi ricostituire l'unione civile, aggirando di fatto il divieto.