"Benvenuto Papa Leone XIV". Recita così uno striscione che, nel cortile della parrocchia romana del Sacro Cuore, non lontano dalla stazione Termini, è stato posizionato per accogliere l'arrivo di Papa Leone XIV, arrivato questa mattina ed accolto da applausi, ovazioni e canti dei fedeli. A fare da padroni di casa il cardinale vicario di Roma Baldo Reina e il parroco don Javier Ortiz Rodriguez. . Tra i fedeli ci sono anche alcuni senza fissa dimora che vivono intorno alla stazione e sono assistiti da diverse associazioni caritative. Il Papa incontrerà le varie realtà della parrocchia affidata ai Salesiani, i ragazzi del catechismo, i poveri e al termine celebrerà la messa. “Oggi siamo qui in via Marsala al Sacro Cuore di Gesù a Castropretorio: siamo al centro della città ma è un centro che ha anche una periferia perché accoglie ogni giorno centinaia di migliaia di persone che arrivano da altre parti d'Italia e del mondo siamo alle spalle abbiamo alle spalle l'università la Sapienza quindi è davvero un crocevia di uomini di donne e di giovani siamo molto contenti c'è un clima di grande entusiasmo lo aspettiamo aspettiamo le sue parole”. Queste le parole dello stesso Reina.