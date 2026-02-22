Arrivato in via Marsala 42, il Pontefice ha in programma di celebrare la Messa della prima domenica di Quaresima insieme alla comunità salesiana, ai fedeli, ai bambini, ai giovani e alle persone in difficoltà che gravitano intorno alla basilica. Al termine della celebrazione, il Papa incontrerà alcune delle realtà pastorali attive nella parrocchia
"Benvenuto Papa Leone XIV". Recita così uno striscione che, nel cortile della parrocchia romana del Sacro Cuore, non lontano dalla stazione Termini, è stato posizionato per accogliere l'arrivo di Papa Leone XIV, arrivato questa mattina ed accolto da applausi, ovazioni e canti dei fedeli. A fare da padroni di casa il cardinale vicario di Roma Baldo Reina e il parroco don Javier Ortiz Rodriguez. . Tra i fedeli ci sono anche alcuni senza fissa dimora che vivono intorno alla stazione e sono assistiti da diverse associazioni caritative. Il Papa incontrerà le varie realtà della parrocchia affidata ai Salesiani, i ragazzi del catechismo, i poveri e al termine celebrerà la messa. “Oggi siamo qui in via Marsala al Sacro Cuore di Gesù a Castropretorio: siamo al centro della città ma è un centro che ha anche una periferia perché accoglie ogni giorno centinaia di migliaia di persone che arrivano da altre parti d'Italia e del mondo siamo alle spalle abbiamo alle spalle l'università la Sapienza quindi è davvero un crocevia di uomini di donne e di giovani siamo molto contenti c'è un clima di grande entusiasmo lo aspettiamo aspettiamo le sue parole”. Queste le parole dello stesso Reina.
Quella odierna è la seconda visita alle parrocchie di Roma di Papa Leone. La comunità della parrocchia del Sacro Cuore ogni giorno cura chi vive nelle "periferie esistenziali" di Roma Termini. Una volta giunto in via Marsala 42, il Pontefice ha in programma di celebrare la Messa della prima domenica di Quaresima insieme alla comunità salesiana, ai fedeli, ai bambini, ai giovani e alle persone in difficoltà che gravitano intorno alla basilica. Al termine della celebrazione, il Papa incontrerà alcune delle realtà pastorali attive nella parrocchia, tra cui il Centro di ascolto e la "Banca dei talenti", oltre a cinque catecumeni che riceveranno i sacramenti nella Veglia pasquale.
La chiesa, affidata ai Salesiani di Don Bosco, è da diverso tempo un punto di riferimento per chi vive situazioni di fragilità in un quartiere centrale ma segnato da profondi contrasti sociali. Proprio qui il 16 maggio 1887, Don Bosco fu costretto ad interrompere la celebrazione per più di quindici volte, preso da una intensa commozione che gli fece versare lacrime. Quel gesto, raccontano le memorie biografiche, fu l'espressione di una consapevolezza profonda: la comprensione del senso della sua vita sacerdotale e della missione salesiana, alla luce del celebre sogno dei nove anni che aveva segnato la sua vocazione.
