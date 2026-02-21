Gli alpinisti coinvolti probabilmente stavano transitando lungo la zona, forse tutti in cordata, quando uno di loro sarebbe caduto in un canale trascinando dietro gli altri. Da quanto emerso non sembrerebbero esserci feriti gravi
Incidente alpinistico al Corno alle Scale,montagna dell'Appennino tosco-emiliano. E' stato allertato, infatti, l'intervento da parte del Soccorso alpino della stazione locale per un incidente in montagna in cui sono rimaste coinvolte alcune persone, sembra sei. Secondo quanto riporta anche "Il Resto del Carlino", gli alpinisti coinvolti probabilmente stavano transitando lungo la zona, forse tutti in cordata, quando uno di loro sarebbe caduto in un canale trascinando dietro gli altri. Sul luogo dell'incidente si sono recati gli esperti del Saer del Corno e di Badolo, oltre all’elicottero dei vigili del fuoco, ad un'ambulanza e ai carabinieri in motoslitta. Da quanto emerso non sembrerebbero esserci feriti gravi.
Montagna e sci, ecco le 12 regole di condotta da seguire sulla neve
L’Amsi, Associazione maestri sci italiani, anche quest’anno prosegue con l’intento di diffondere il divertimento responsabile sulla neve, con il supporto dei suoi 12.000 professionisti della neve associati, le 400 scuole italiane sci e attraverso i suoi canali di comunicazione. Sicurezza è la parola chiave delle 12 regole di condotta, che puntano a educare tutti a osservare un comportamento prudente e riguardoso sulle piste da sci