Incidente alpinistico al Corno alle Scale,montagna dell'Appennino tosco-emiliano. E' stato allertato, infatti, l'intervento da parte del Soccorso alpino della stazione locale per un incidente in montagna in cui sono rimaste coinvolte alcune persone, sembra sei. Secondo quanto riporta anche "Il Resto del Carlino", gli alpinisti coinvolti probabilmente stavano transitando lungo la zona, forse tutti in cordata, quando uno di loro sarebbe caduto in un canale trascinando dietro gli altri. Sul luogo dell'incidente si sono recati gli esperti del Saer del Corno e di Badolo, oltre all’elicottero dei vigili del fuoco, ad un'ambulanza e ai carabinieri in motoslitta. Da quanto emerso non sembrerebbero esserci feriti gravi.