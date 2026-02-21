Offerte Sky
Incidente al Corno alle Scale in Emilia-Romagna, coinvolti alcuni alpinisti

Cronaca

Gli alpinisti coinvolti probabilmente stavano transitando lungo la zona, forse tutti in cordata, quando uno di loro sarebbe caduto in un canale trascinando dietro gli altri. Da quanto emerso non sembrerebbero esserci feriti gravi

ascolta articolo

Incidente alpinistico al Corno alle Scale,montagna dell'Appennino tosco-emiliano. E' stato allertato, infatti, l'intervento da parte del Soccorso alpino della stazione locale per un incidente in montagna in cui sono rimaste coinvolte alcune persone, sembra sei. Secondo quanto riporta anche "Il Resto del Carlino", gli alpinisti coinvolti probabilmente stavano transitando lungo la zona, forse tutti in cordata, quando uno di loro sarebbe caduto in un canale trascinando dietro gli altri. Sul luogo dell'incidente si sono recati gli esperti del Saer del Corno e di Badolo, oltre all’elicottero dei vigili del fuoco, ad un'ambulanza e ai carabinieri in motoslitta. Da quanto emerso non sembrerebbero esserci feriti gravi. 

