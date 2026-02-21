Pericolo valanghe dalle Alpi agli Appennini, allerta gialla Calabria

L’anticiclone delle Azzorre favorisce sulle nostre regioni condizioni di bel tempo. Sull'arco alpino il pericolo valanghe si mantiene su livelli elevati. Sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia la nuvolosità presente potrà provocare qualche precipitazione irregolare. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per la Calabria ascolta articolo

Arriva l'alta pressione delle Azzorre. Soffiano venti da nord, più moderati al Centro-Sud. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con cielo poco o irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia la nuvolosità presente potrà provocare qualche precipitazione irregolare. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per la Calabria per temporali e per rischio idraulico e idrogeologico. Sull'arco alpino il pericolo valanghe si mantiene su livelli elevati a causa delle recenti abbondanti nevicate e per l'azione del vento, a cui si aggiunge, a causa del previsto rialzo delle temperature, la possibilità di nuovi distacchi spontanei sia di neve di superficie che di fondo. Lo segnala il bollettino Meteomont dei carabinieri che invita alla prudenza.

Pericolo elevato di valanghe su Alpi e Appennini "Per il fine settimana, dopo una lunga fase di instabilità caratterizzata da una serie di impulsi perturbati di matrice atlantica, l’anticiclone delle Azzorre favorirà sulle nostre regioni condizioni di bel tempo e un rialzo termico diurno a partire dai quadranti occidentali. Sull'arco alpino il pericolo valanghe si mantiene su livelli elevati a causa delle recenti abbondanti nevicate e per l'azione del vento, a cui si aggiunge, a causa del previsto rialzo delle temperature, la possibilità di nuovi distacchi spontanei sia di neve di superficie che di fondo". Così in una nota il servizio Meteomont dell'Arma dei carabinieri. Sulle Alpi Giulie e sulle Alpi Carniche orientali il grado di pericolo è forte 4 oltre i 1500 metri, marcato 3 alle basse quote. Su Alpi Carniche orientali, Dolomiti e Prealpi, il pericolo è marcato 3. Il quadro è ancora più impegnativo su Alpi Retiche e Alpi Orobiche, dove il grado di pericolo valanghe è forte 4. Alle basse quote il grado di pericolo scende a marcato 3. Sulle Prealpi Lombarde il grado di pericolo è Moderato 2. Sull'arco alpino occidentale, dove nel corso della settimana sono state osservate valanghe anche di dimensioni molto grandi, il grado di pericolo va da marcato 3 a forte 4. Sulla dorsale appenninica le condizioni più critiche del manto nevoso si segnalano sui pendii dell'Italia centrale. Approfondimento Allerta valanghe Nord Ovest, borgo isolato e sfollati a Bardonecchia

Allerta gialla in Calabria Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per la Calabria per temporali e per rischio idraulico e idrogeologico. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta. L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Basilicata tirrenica. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, specie settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali sulla Sicilia, specie settori occidentali e meridionali, e sulla Calabria, specie settori montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Approfondimento Meteo, allerta maltempo per neve e vento forte: le regioni a rischio