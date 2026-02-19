"La nostra priorità assoluta - ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma - è tutelare i passeggeri, nella consapevolezza che si tratta di lavori volti al miglioramento continuo delle infrastrutture e dei servizi. Garantiamo il diritto alla mobilità dei cittadini limitando al minimo i giorni di chiusura della pista e riprogrammando i voli su Linate: una soluzione concreta per azzerare i disagi e assicurare la continuità del servizio" ascolta articolo

Tra il 16 marzo e il 9 maggio la pista 35L/17R dell’aeroporto di Milano Malpensa verrà chiusa temporaneamente per consentire interventi di manutenzione straordinaria e innovazione tecnologica dell’infrastruttura. Lo rendono noto Enac e Sea che hanno messo in campo, in raccordo con ENAV, Assoclearance e i vettori, una serie di azioni volte ad assicurare il massimo impegno per una gestione coordinata delle attività, con l’obiettivo di minimizzare gli impatti sull’operatività e garantire la continuità del servizio nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. L'aeroporto resterà comunque regolarmente operativo.

La nota Enac "La nostra priorità assoluta - ha dichiarato il presidente Enac Pierluigi Di Palma - è tutelare i passeggeri, nella consapevolezza che si tratta di lavori volti al miglioramento continuo delle infrastrutture e dei servizi. Garantiamo il diritto alla mobilità dei cittadini limitando al minimo i giorni di chiusura della pista e riprogrammando i voli su Linate: una soluzione concreta per azzerare i disagi e assicurare la continuità del servizio". Contemporaneamente, infatti, Enac ha incrementato la capacità operativa di Milano Linate - in via esclusivamente temporanea e limitatamente al periodo di chiusura della pista di Malpensa -, così da consentire la temporanea riallocazione di una parte del traffico storico operato da Milano Malpensa. In particolare, la capacità dell'aeroporto di Milano Linate, fissata a 18 movimenti orari, è stata elevata fino a un massimo di 8 movimenti aggiuntivi/ora, solo per i voli da/per destinazioni Schengen, operati con aeromobili narrow-body. Nell'ambito della nuova capacità temporanea, l'effettivo utilizzo, finora, è pari a 2 movimenti aggiuntivi all'ora, solo in alcune fasce orarie.