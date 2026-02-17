Offerte Sky
Terremoto nell'area dei Campi Flegrei di magnitudo 2.8: epicentro a Pozzuoli

Cronaca

Il sisma è stato registrato alle 23:12 ed è stato avvertito in diverse zone della territorio. Ingv: "In corso uno sciame sismico". Dall’inizio di febbraio si segnala una diminuzione della velocità di sollevamento del suolo

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 23,12 nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 2.8, è stato localizzato con epicentro nella zona della Variante Solfatara a Pozzuoli, a una profondità di 2,9 chilometri. La scossa è stata avvertita in diverse zone dell’area flegrea. Segnalazioni sono arrivate da Cuma, Monterusciello e Licola, dove alcune persone hanno riferito di aver udito un forte boato prima del movimento tellurico. Il terremoto è stato percepito anche a Pianura e Agnano.

Ingv: "In corso sciame sismico"

Nella settimana compresa tra il 9 e il 15 febbraio, la sala di Napoli dell’Ingv ha localizzato nella zona flegrea 40 terremoti, in prevalenza di bassissima magnitudo. A fare il punto sulla situazione al Mattino di Napoli è stata Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano. "Dalle ore 23:12 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei", ha dichiarato. Pappalardo ha inoltre spiegato che dall’inizio di febbraio è stata registrata un’ulteriore diminuzione della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio preliminare di circa 10 millimetri al mese. "Ma come avevamo dichiarato", ha aggiunto, "non si potevano escludere scosse più forti di magnitudo".

Campi Flegrei, esercitazione via mare per rischio eruzione
Cronaca

Campi Flegrei, i piani d’evacuazione per bradisismo e rischio vulcano

La zona flegrea è instabile, a causa dell'attività vulcanica e delle ricadute che questa ha sulla frequente sismicità. Per questo esistono vari piani d'azione in caso d'emergenza

