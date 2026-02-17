Una scossa di terremoto è stata registrata alle 23,12 nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, di magnitudo 2.8, è stato localizzato con epicentro nella zona della Variante Solfatara a Pozzuoli, a una profondità di 2,9 chilometri. La scossa è stata avvertita in diverse zone dell’area flegrea. Segnalazioni sono arrivate da Cuma, Monterusciello e Licola, dove alcune persone hanno riferito di aver udito un forte boato prima del movimento tellurico. Il terremoto è stato percepito anche a Pianura e Agnano.

Ingv: "In corso sciame sismico"

Nella settimana compresa tra il 9 e il 15 febbraio, la sala di Napoli dell’Ingv ha localizzato nella zona flegrea 40 terremoti, in prevalenza di bassissima magnitudo. A fare il punto sulla situazione al Mattino di Napoli è stata Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano. "Dalle ore 23:12 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei", ha dichiarato. Pappalardo ha inoltre spiegato che dall’inizio di febbraio è stata registrata un’ulteriore diminuzione della velocità di sollevamento del suolo, con un valore medio preliminare di circa 10 millimetri al mese. "Ma come avevamo dichiarato", ha aggiunto, "non si potevano escludere scosse più forti di magnitudo".