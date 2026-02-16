Courmayeur, valanga fuoripista: morto anche terzo sciatore coinvolto

Il distacco si è verificato nel Canale dei Vesses. Oltre al 35enne francese a perdere la vita a causa della slavina sono stati anche gli altri due compagni, rispettivamente 29 e 31 anni: uno è deceduto poco dopo essere stato estratto dalla neve e l'altro dopo arrivo al pronto soccorso di Aosta

Il freeride francese di 35 anni, travolto da una valanga nel Canale dei Vesses a Courmayeur insieme ad altri due amici, è morto all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. Oltre allo sciatore 35enne, originario di Chamonix, a perdere la vita a causa della slavina sono stati anche gli altri due compagni, anche loro di Chamonix e rispettivamente 29 e 31 anni: uno è deceduto poco dopo essere stato estratto dalla neve e l'altro dopo l'arrivo al pronto soccorso di Aosta. I tre freerider, tutti provvisti di Artva, l'apparecchio per la ricerca in valanga, erano rimasti sepolti sotto oltre un metro e mezzo di neve.