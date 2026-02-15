Offerte Sky
Sondrio, valanga sopra Madesimo travolge 4 persone: una dispersa

Cronaca
©Ansa

Il distacco, avvenuto nella zona del Lago Nero, avrebbe coinvolto due coppie di amici in motoslitta. Sul posto sono subito scattati i soccorsi. Secondo le prime informazioni, tre persone sarebbero state tratte in salvo, mentre le ricerche proseguono per una quarta dispersa

ascolta articolo

Una valanga si è staccata sulle montagne della Valchiavenna travolgendo quattro persone. L'allarme è scattato nel pomeriggio, poco prima delle 17.30, nel territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio. Il distacco, avvenuto nella zona impervia del Lago Nero, avrebbe coinvolto due coppie di amici in motoslitta. Sul posto sono subito scattati i soccorsi, mentre la centrale operativa Soreu delle Alpi ha attivato il dispositivo di emergenza. Secondo le prime informazioni, tre persone sarebbero state tratte in salvo, mentre le ricerche proseguono per una quarta dispersa. 

La valanga a Madesimo

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte né sulla dinamica precisa dell'incidente. Subito dopo l'allarme sono stati allertati i carabinieri di Chiavenna e i vigili del fuoco del distaccamento di Mese e del Comando provinciale di Sondrio. In azione anche il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della stazione di Madesimo e due elicotteri, decollati rispettivamente da Sondrio e da Brescia. Si tratta dell'ennesimo incidente di questo tipo in montagna nelle ultime settimane, con le squadre di soccorso impegnate in un intervento complesso reso difficile anche dalle condizioni del terreno e dalla presenza di accumuli di neve instabile.

