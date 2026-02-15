Offerte Sky
Milano, tentato furto in hotel da un milione di euro: arrestato un uomo

Secondo le prime ricostruzioni, il responsabile, un 36enne originario della Colombia, sarebbe entrato nella camera d'hotel insieme a un complice e sarebbe stato poi sorpreso dal cliente che alloggiava nella stanza mentre tentava di rubargli oggetti di valore. Nei suoi confronti è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato

Un uomo è stato arrestato a Milano dopo un tentato furto dal valore di un milione di euro in un hotel di lusso nella zona di Porta Venezia. Il responsabile, fermato dalla polizia locale, ha cercato di rubare gioielli e orologi in una stanza del secondo piano dell'albergo, la cui porta era stata lasciata aperta momentaneamente da un ospite della struttura. Secondo le prime ricostruzioni, il ladro, un 36enne originario della Colombia, sarebbe entrato nella camera d'hotel insieme a un complice e sarebbe stato poi sorpreso dal cliente che alloggiava nella stanza mentre tentava di rubargli oggetti di valore. 

Il tentato furto a Milano

Colto sul fatto, il responsabile ha tentato di fuggire ma è stato subito bloccato dallo staff dell'hotel, dalla sicurezza e poi dagli agenti della Polizia locale, arrivati sul posto. Nei confronti dei 36enne è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato.

