Le recenti nevicate, unite alle variazioni termiche e al vento in quota, avrebbero contribuito a rendere instabile il manto nevoso lungo i pendii più ripidi del massiccio del Monte Bianco. Sul luogo della valanga proseguono le ricerche per escludere che ci siano altri sciatori sepolti

E' di un morto e due feriti gravissimi il bilancio provvisorio della valanga caduta stamane nel canale del Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Aosta. Sul luogo della valanga proseguono le ricerche per escludere che ci siano altri sciatori sepolti.

La dinamica

Una valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha travolto alcuni sciatori che scendevano fuoripista, sopra Courmayeur. Oltre al Soccorso alpino valdostano sul posto stanno operando anche gli uomini della guardia di finanza di Entreves. In volo anche tre elicotteri che stanno cercando di captare eventuali segnali provenienti dall'Artva, lo strumento di rilevazione delle persone travolte da valanga. Il distacco è avvenuto in un contesto di pericolo molto elevato, pari a 4 su 5, livello che indica condizioni critiche con possibili distacchi spontanei e di grandi dimensioni. Le recenti nevicate, unite alle variazioni termiche e al vento in quota, avrebbero contribuito a rendere instabile il manto nevoso lungo i pendii più ripidi del massiccio del Monte Bianco.