Originaria di Casalmaggiore e testimone di due guerre mondiali, Ronda è morta in una casa di riposo nel pavese. Insegnante d'arte e allieva di Brera, ha collaborato alla realizzazione di un portale del Duomo di Milano. Nel 2020 è diventata simbolo di resilienza, guarendo dal Covid all'età di 106 anni. Il funerale si terrà martedì pomeriggio

Avrebbe compiuto 112 anni tra due mesi Lucia Ronda. Originaria di Casalmaggiore, nel cremonese, era la donna più anziana della Lombardia e la quarta in Italia. È morta nella casa di riposo della provincia di Pavia dove viveva da alcuni anni.

Una vita dedicata all'arte

Nata il 22 aprile 1914, Ronda era insegnante d'arte. Formata all'Accademia di Brera, ha collaborato con il maestro Luciano Minguzzi alla realizzazione di uno dei portali del Duomo di Milano. Dopo il diploma al liceo artistico di Parma, aveva insegnato in diverse regioni, dalla Luguria al Molise, senza mai perdere il legame profondo con la sua terra d'origine. Nel corso della sua lunga esistenza, Ronda ha attraversato due guerre mondiali. Nel 2020, a 106 anni, è stata la donna più anziana d'Italia a guarire dal Coronavirus, diventando un simbolo di forza e speranza in un momento drammatico per il Paese. I funerali saranno celebrati martedì 17 febbraio a Casalmaggiore, dove Lucia Ronda verrà sapolta.