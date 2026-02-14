Offerte Sky
Siamo sempre i più vecchi d'Europa. E questa è ancora una notizia

Raffaele Mastrolonardo

I dati Eurostat relativi al 2025 certificano che quando si tratta di invecchiamento della popolazione nessuno è più avanti dell’Italia. Da otto anni il Paese ha l’età mediana più alta di tutta l'Ue. Un italiano su tre ha 60 anni o più. 

