Papa a Ostia: "La malavita ferisce, non cedere a cultura del sopruso"

A Ostia "la violenza esiste e ferisce", per questo "non rassegnatevi alla cultura del sopruso e dell'ingiustizia". Così Papa Leone XIV è intervenuto durante la celebrazione della messa nella parrocchia Maria Regina Pacis a Ostia Lido, in occasione della sua prima visita in una parrocchia romana. "Il male che vediamo nel mondo ha le sue radici proprio lì, dove il cuore diventa freddo, duro e povero di misericordia", ha detto il pontefice. "Di fronte a tali fenomeni invito tutti a continuare a spendervi con generosità e coraggio per spargere nelle vostre strade e nelle vostre case il buon seme del Vangelo. Non rassegnatevi alla cultura del sopruso e dell'ingiustizia", ha ribadito Leone XIV.

Papa Leone XIV: "Diffondete rispetto e armonia"

Il pontefice ha poi affrontato la situazione a Ostia dove "purtroppo la violenza esiste e ferisce, prendendo piede talvolta tra i giovani e gli adolescenti, magari alimentata dall'uso di sostanze; oppure ad opera di organizzazioni malavitose, che sfruttano le persone coinvolgendole nei loro crimini e che perseguono interessi iniqui con metodi illegali e immorali". Papa Leone ha poi invitato a "diffondere rispetto e armonia, cominciando col disarmare i linguaggi e poi investendo energie e risorse nell'educazione, specialmente dei ragazzi e della gioventù".

Papa Leone XIV: "La pace è tanto importante oggi"

"Questa è la prima visita a una parrocchia della mia nuova diocesi. Sono molto contento di cominciare qui, a Ostia. Poi in una parrocchia che porta il nome di Santa Maria Regina della pace, tanto importante in questo tempo che stiamo vivendo", ha aggiunto il pontefice. "Il parroco dice di dare una parola di speranza: la speranza siete voi! E dovete riconoscere che nel vostro cuore, nella vostra vita, nella vostra gioventù c'è speranza, per oggi e domani. La speranza comincia già qui, perché Gesù cammina con noi; sua madre Maria, Regina della pace, cammina sempre con noi", ha rimarcato.

Papa Leone XIV: "Come alle Olimpiadi di Milano, facciamo squadra"

Prima della celebrazione, Papa Prevost si è recato nella palestra della chiesa di Santa Maria Regina Pacis per salutare anziani e giovani, in particolare i ragzzi della squadra di basket. "Sapete che in questi giorni ci sono le Olimpiadi a Milano Cortina e allora anche noi vogliamo dare questo messaggio, vogliamo come nello sport lavorare tutti insieme in équipe, essere una squadra", ha detto il pontefice.