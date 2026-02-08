Nel suo messaggio pronunciato dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, davanti ai fedeli e ai pellegrini convenuti in Piazza San Pietro, il Pontefice ha aggiunto: "Il futuro sta nel rispetto e nella fratellanza tra i popoli"

"Continuiamo a pregare per la pace! Le strategie di potenze economica e militare, ce lo insegna la storia, non danno futuro all'umanità. Il futuro sta nel rispetto e nella fratellanza tra i popoli". È il messaggio pronunciato da Papa Leone XIV durante l’Angelus. - "Assicuro la mia preghiera per le popolazioni del Portogallo, del Marocco, della Spagna" e "dell'Italia meridionale, specialmente di Niscemi in Sicilia, colpite da inondazioni e frane. Incoraggio le comunità a rimanere unite e solidali". ha aggiunto il Pontefice, dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, davanti ai fedeli e ai pellegrini convenuti in Piazza San Pietro.

L’Angelus

"Sono gesti concreti di apertura agli altri e di attenzione, quelli che riaccendono la gioia. Certo, nella loro semplicità ci pongono controcorrente", ha sottolineato commentando il Vangelo odierno. Il Pontefice ha rimarcato che "Gesù stesso fu tentato, nel deserto, da altre strade: far valere la sua identità, esibirla, avere il mondo ai propri piedi. Respinse, però, le vie in cui si sarebbe perso il suo vero sapore, quello che ritroviamo ogni domenica nel Pane spezzato: la vita donata, l'amore che non fa rumore". L'invito di Leone quindi è di lasciarsi "alimentare" e "illuminare" dalla comunione con Gesù. "Senza alcuna esibizione saremo allora come una città sul monte, non solo visibile, ma anche invitante e accogliente: la città di Dio in cui tutti, in fondo, desiderano abitare e trovare pace", ha concluso.