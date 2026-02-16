L’accusa è turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto di interessi. Il rinvio a giudizio è stato disposto dal gup Fabrizio Filice e ha fissato la prima udienza per il 17 aprile ascolta articolo

I noti architetti e docenti al Politecnico di Milano, Stefano Boeri e Cino Zucchi, sono stati mandati a processo con l’accusa di turbativa d'asta e false dichiarazioni sul conflitto d'interessi per il caso del concorso internazionale per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) a Milano, la cui costruzione è prevista in prossimità del Villaggio Olimpico a Scalo Romana. Lo ha deciso il gup Fabrizio Filice, che ha rinviato a giudizio anche gli altri quattro professionisti e ha fissato la prima udienza per il 17 aprile.

Cino Zucchi: "Abbiamo agito con rigore e correttezza" "Sono molto tranquillo e credo che nel dibattimento si chiarirà tutto, perché ci sono prove abbastanza specifiche sul fatto che abbiamo sempre agito con rigore e correttezza e soprattutto senza mai collegare gli elaborati progettuali ai loro autori". Lo ha spiegato l'architetto Cino Zucchi, dopo la decisione del gup di Milano di mandarlo a processo con il collega Stefano Boeri e altri quattro imputati per il caso Beic. "Non farò mai più una giuria in vita mia", ha aggiunto Zucchi, sorridendo. "Sono trent'anni che faccio giurie e mi son sempre comportato con correttezza - ha spiegato ancora - anzi in genere mi chiamano perché sanno che sono una persona molto rigorosa". E ancora: "Talvolta delle narrazioni diventano più forti dei fatti concreti, ma il dibattimento chiarirà molte cose, sono sicuro". Potrebbe interessarti Turbativa d'asta, pm Milano chiede domiciliari per Boeri e Zucchi

Le indagini I due docenti del Politecnico erano nella commissione aggiudicatrice che ha decretato vincitore del bando una cordata di cui facevano parte alcuni allievi e partner professionali. L’indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, è iniziata nell’ottobre del 2023 ed è stata coordinata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e i pm Paolo Filippini, Mauro Clerici e Giancarla Serafini. L’ipotesi di reato è che i due noti architetti avrebbero quindi non dichiarato posizioni di possibili conflitti d’interesse in veste di commissari della giuria del concorso internazionale di progettazione della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, truccando la gara. Stando alle indagini dei pm - che avevano stralciato, in vista dell'archiviazione, la posizione di un altro architetto, Manuela Fantini, e cancellato dalle imputazioni una contestazione di falso in atto pubblico – i due sono rimasti rispettivamente come presidente e componente nella commissione aggiudicatrice che, nel luglio 2022, ha proclamato vincitrice una cordata di cui facevano parte alcuni loro allievi o partner professionali, pure loro imputati: Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi, ricercatori sempre alla facoltà di Architettura del Politecnico, e Pier Paolo Tamburelli dello studio Baukuh. Potrebbe interessarti Inchiesta Urbanistica Milano, chi sono le persone coinvolte